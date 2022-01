Defiance: Neue Legende "Mad Maggie" muss Apex-Spiele in Saison 12 überleben

HQ

In zwei Wochen wird Respawn Entertainment im Battle-Royale-Shooter Apex Legends eine neue Live-Service-Saison einleiten und die wird uns eine weitere Spielfigur vorstellen. Anfang der Woche wurde ein Kurzfilm aus der Reihe "Stories from the Outlands" veröffentlicht, die uns mit der berüchtigten Freiheitskämpferin Mad Maggie vertraut macht. Die Frau sollte aufgrund ihrer vielen Verbrechen eigentlich längst hingerichtet werden, doch der verantwortliche Richter hat statt der Todesstrafe entschieden, dass die Gute ab dem 8. Februar Apex Legends spielen muss.

Saison 12: Defiance wird darüber hinaus einen neuen Mehrspielermodus namens Control einführen. Zwei Teams bestehend aus jeweils neun Spielern müssen in dieser Spielvariante versuchen, Punkte auf einer Karte zu kontrollieren. Darüber hinaus wird angedeutet, dass die Karte Olympus/Wolkenstadt einige Änderungen erfahren wird. All diese Dinge werden in den nächsten zwei Wochen mit eigenen Werbetrailern vorgestellt.