Deer & Boy wird im Juni auf PC und Konsolen veröffentlicht

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Wenn Sie auf den Sommer blicken und feststellen, dass er etwas karg ist und keine Veröffentlichungstermine sind, haben wir einige positive Neuigkeiten zu teilen, wie sie auf der Wholesome Games Showcase enthüllt wurden.

Der Entwickler Lifeline Studio tauchte auf, um etwas mehr über sein narratives filmisches Abenteuerprojekt Deer & Boy zu sprechen, insbesondere um das feste Veröffentlichungsdatum des Titels bekannt zu geben, das jedoch noch recht bald sein sollte.

Deer & Boy wird am 23. Juni auf PC (Steam und Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen, was bedeutet, dass du in weniger als drei Wochen komplett spielen kannst.

Sehen Sie unten einige neue Bilder von Deer & Boy.