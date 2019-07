Deepmind-KI mischt kompetitive Ladder-Matches in Starcraft II auf

Googles Deepmind-KI "AlphaStar" hat in Starcraft II bereits einige Wellen geschlagen, nachdem sie einige der erfahrensten Profis der eSport-Szene besiegen konnte. Jetzt hat Blizzard bekanntgegeben, dass das System in Kürze eine kleine Anzahl von Matches auf der kompetitiven Ladder in Europa mitspielen wird, um zu Forschungszwecken für Google mehr Daten zu sammeln.

Wer schon immer mal chancenlos gegen einen in jeder Hinsicht überlegenen Feind verlieren wollte, muss sich zuerst einmal im Spiel für die Aktion registrieren. Wenn ihr das gemacht habt, besteht laut Blizzard die Chance darauf, in Eins-gegen-Eins-Matches auf die KI zu treffen. Das werdet ihr aber nicht bemerken, da die KI anonym bleibt, um die gezogenen Erkenntnisse "nicht zu verfälschen", schreibt der Entwickler. Es gibt auch Einschränkungen, die in Verbindung mit Profispielern festgelegt wurden, denn ob ihr gewinnt oder verliert hat weiterhin Auswirkungen auf eure MMR-Wertung. Möchtet ihr trotzdem euer Glück gegen die KI versuchen?