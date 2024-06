DeepCool könnte aufgrund von US-Sanktionen geschlossen werden

HQ

Der Krieg in der Ukraine scheint ein überraschendes Opfer zu bekommen, da DeepCool, ein sehr bekannter Hersteller von Kühllösungen, Lüftern, Gehäusen und Netzteilen, in den USA, ihrem unseres Wissens größten Markt, aufgrund des Verkaufs von Produkten im Wert von mehr als einer Million Dollar an zwei russische Unternehmen aus ihrer Pekinger Hauptfirma zu schließen scheint. Ansonsten ist das Unternehmen vor allem dafür bekannt, extrem effiziente Luft- und Flüssigkeitskühler zu viel günstigeren Preisen als die meisten anderen in der Branche herzustellen.

Es erscheint auf einer großen Liste von Unternehmen, die von der US-Regierung veröffentlicht wurden und beim Verkauf von "exportkontrollierten Artikeln" an Russland erwischt wurden. DeepCool ist wie viele andere PC-Hardware-Unternehmen, die einem chinesischen Unternehmen gehören und von diesem betrieben werden, ist aber eines der wenigen, das tatsächlich eine eigene Fabrik betreibt. Während die genauen Produkte zum Zeitpunkt des Schreibens nicht bekannt sind, sind die beiden genannten russischen Unternehmen, OOO Novyi Ai Ti Project und Aktsionernoe Obshchestvo Taskom, beide dafür bekannt, die russischen Kriegsanstrengungen zu unterstützen, wobei ersteres die Herstellung von Computer- und Sicherheitsausrüstung ist, letzteres ein Frachtunternehmen.

DeepCool US ist de facto daran gehindert, Geschäfte mit seiner Muttergesellschaft in China zu tätigen, und es wird daher erwartet, dass es geschlossen wird, da es jedem US-Bürger untersagt ist, mit ihnen in Kontakt zu treten, und dass der gesamte After-Sales-Support eingestellt wird. Es wird erwartet, dass amerikanische Einzelhändler auch alle DeepCool-Produkte von der Liste nehmen. Als die Geschichte zum ersten Mal bekannt wurde, hatten mehrere große PC-Hardware-Outlets in den USA noch DeepCool-Produkte, aber sie scheinen alle von der Liste genommen worden zu sein.