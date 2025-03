Deep Silver veröffentlicht neuen Metal Eden Trailer und kündigt Demo für den 8. April an Es ist an der Zeit, in den Sci-Fi-FPS mit kybernetischen Menschen zu den Waffen zu greifen.

HQ Reikon Games und Deep Silver haben gestern Abend auf der Future Game Show Spring Showcase einen neuen Trailer zu Metal Eden enthüllt, ihrem Sci-Fi-Ego-Shooter, in dem die Menschheit die Grenzen des Fleisches überschritten hat und durch Roboter unsterblich geworden ist. Das Spiel soll am 6. Mai weltweit für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, aber wir haben gestern auch eine gute Nachricht erhalten, als eine Demo angekündigt wurde, die ab dem 8. April auf unbestimmte Zeit verfügbar sein wird. Diese Demo enthält Metal Eden Missionen 0 und 1, in denen wir in die grundlegenden Systeme des Spiels eingeführt werden, sowie die ersten Einblicke in die Geschichte von ASKA, seinem Protagonisten. Wenn ihr sehen wollt, was Metal Eden für euch bereithält, schaut euch den Trailer unten an. HQ