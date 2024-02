Deep Rock Galactic: Survivor Vorschau - Ein weiteres Early-Access-Juwel erscheint

Auf der Gamescom im August hatte ich die Gelegenheit, eine frühe Version des Top-Down-Roguelike-Autoshooters Funday Games Deep Rock Galactic: Survivor zu testen. Dies ist im Wesentlichen eine Deep Rock Version des Konzepts, das Vampire Survivors in letzter Zeit sehr beliebt gemacht hat, da man sich als Zwerg verkleidet und in ein Level geworfen wird, um Ressourcen abzubauen und Horden von Käfern auszuweichen und abzuschießen, die einen durch das Level jagen. Es ist ein Spiel, in dem die Kernmechanik mit einem Analogstick (wenn du mit einem Controller spielst) auf eine wichtige Eingabe vereinfacht werden kann, da alles in diesem Spiel automatisch erledigt wird, so dass du nur die Aufgabe hast, die wichtigsten Entscheidungen zu treffen, die sicherstellen, dass du jede Welle feindlicher Bugs überlebst. Es ist der Inbegriff von Einfachheit, aber es funktioniert wie ein Zauber und ist mühelos unterhaltsam.

HQ

Da es sich derzeit um einen Early-Access-Start handelt, gibt es nur drei Level zu erkunden. Crystalline Caverns, Magma Core und Hollow Bough. Jede ist optisch sehr unterschiedlich und hat ein paar Mechaniken, die sie von den anderen abheben. Zum Beispiel hat Magma Core Bodenfliesen, die Brandschäden verursachen, wenn du auf sie trittst, während Hollow Bough biologische Hindernisse und regenerierende Ranken hat, die dir im Weg stehen, wenn du dich bewegst. Nichts davon ändert jedoch die Kernidee des Spiels, aber du hast immer noch die Aufgabe, so viele nützliche Ressourcen wie möglich abzubauen, Käfer abzuschießen und Erfahrung zu sammeln, um deine Ausrüstung zu verbessern, in der Hoffnung, die unterste Ebene des Dungeons zu erreichen, um es mit dem Hauptboss aufzunehmen und ihn hoffentlich zu besiegen, der dort lauert, um den Tauchgang abzuschließen.

Die Progressionssysteme gibt es in zwei Formen. Es gibt die nicht-permanenten Elemente, die bei jedem Tauchgang sichtbar werden. Im Grunde belohnt alles, was du tust, ein wenig Erfahrung, und jedes Mal, wenn du aufsteigst, kannst du ein Upgrade auswählen, das entweder eine neue Waffe für deinen Zwerg freischaltet oder eine bestehende Waffe oder ein Attribut aufwertet/verbessert, sei es durch Erhöhung des Schadens, höhere Feuerrate, kürzere Nachladezeit, größeren Item-/XP-Aufnahmeradius, mehr Rüstung oder Gesundheit. Du verstehst, was ich meine. Wenn du stirbst oder einen Tauchgang abschließt, kommen diese Verbesserungen nicht mit dir, sie sind in echter Roguelike-Manier für immer verloren, aber zum Glück tun es viele der Ressourcen, die du sammelst. Du kannst gesammeltes Gold und eine Vielzahl anderer verrückter Ressourcen verwenden, um Gesundheit, Schaden, kritische Trefferchancen, Bewegungsgeschwindigkeit usw. dauerhaft zu verbessern, alles um einen Prozentsatz, und für jede größere Herausforderung, die du im Zusammenhang mit einem Tauchgang abschließt, erhältst du eine Marke, mit der du einen schwierigeren Tauchgang oder sogar eine völlig neue Zwergenklasse oder einen neuen Klassenarchetyp freischalten kannst.

Werbung:

Es ist alles sehr einfach zu verdauen und das überträgt sich auch auf das Gameplay, denn obwohl es mehrere Arten von Bug-Feinden gibt, denen man sich stellen muss - viele von ihnen haben einzigartige Angriffe und Systeme und eine Reihe von Waffentypen, die jeweils unterschiedliche Dinge tun und sogar die Tür zu Elementarschadenssystemen öffnen - ist die Hauptprämisse dieses Spiels, herumzulaufen und Treffer zu vermeiden. Das scheint in der Praxis einfach zu sein, aber wenn das Spiel deinen Bildschirm mit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Bugs auf einmal überlastet, ist es leicht, einen Fehler zu machen und schnell für deine Handlungen bestraft zu werden. Du musst schnell denken und ständig deine Bergbaufähigkeiten einsetzen, um Wände zu durchbrechen, um den Bedrohungen durch Käferschwärme und die verheerenden Bosse zu entkommen, während du dich bemühst, alle Ressourcen abzubauen, auf die du stößt, und Nebenziele für einen Zufluss von Gold zu erfüllen.

Die Brillanz von Deep Rock Galactic: Survivor besteht darin, dass die einfache Prämisse endlos Spaß macht. Die Kernroutine des Gameplays ist mehr als genug, um stundenlang Action zu treiben, und die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade und die verschiedenen Zwergenklassen, die jeweils leicht unterschiedlich funktionieren, sorgen für eine willkommene Tiefe - die sich zweifellos auch in Zukunft fortsetzen wird, da immer mehr Inhalte hinzugefügt werden, um das Erlebnis zu verbessern. Aber selbst wenn es so ist, ist es ein durch und durch großartiges Spielerlebnis, eines, von dem ich mir wirklich, wirklich wünschte, ich könnte es auf einer Nintendo Switch laufen lassen, um zu spielen, während ich auf einem Sofa lümmele. Wenn man bedenkt, dass sich einige Early-Access-Projekte bei ihrem Debüt sehr unvollständig anfühlen und fast die Frage aufwerfen, warum sie ihnen ein Preisschild aufdrücken dürfen, ist dieses Spiel ein brillantes Konzept und eines, mit dem Sie jetzt aufhören sollten, um ein Exemplar auf Steam zu kaufen, da es Sie nur 10 £ kostet.

In meiner letzten Vorschau auf dieses Spiel vom August 2023 sagte ich, dass Deep Rock Galactic: Survivor meine nächste Obsession werden würde. Nun, genau das ist es geworden.

Werbung: