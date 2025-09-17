HQ

Als ich letzten Monat über die Gamescom in Köln berichtet habe, stand unter anderem ein Besuch am Stand von Ghost Ship Publishing auf meiner Agenda. Und obwohl ich nicht über einiges von dem sprechen kann, was ich dort gesehen habe, kann ich Ihnen sagen, dass ich einer der ersten war, der Deep Rock Galactic: Survivor ausprobieren durfte. Wenn man sich auf Veranstaltungen dieser Art befindet, bei denen Meetings auf den Millimeter genau gemessen werden, um so viele Informationen wie möglich zu verdichten, und dann zur nächsten springt, dann war es ein absolutes Privileg, mich in einem Raum einzuschließen, um eine halbe Stunde lang Deep Rock Galactic: Survivor zu spielen und mit einem seiner Schöpfer zu plaudern, und einer dieser "Momente", die den Besuch einer Messe rechtfertigen.

Von diesem ersten Spieldurchgang erinnere ich mich vor allem an das teuflische Glück, das ich mit den Upgrades bei jedem Levelaufstieg hatte, die alle von episch bis legendär reichten, aber was mich zurückließ, war eine klare Lösung: Ich musste die Vollversion spielen.

Aber gehen wir zurück zum Anfang, bevor ich wieder darüber spreche, wie viel Spaß macht und wie süchtig machend Deep Rock Galactic: Survivor ist, um über das Original Deep Rock Galactic zu sprechen. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind: Dieser Titel ist ein Koop-Extraktions-Shooter-Looter mit bis zu vier Freunden, in dem du als eine von vier verschiedenen Klassen von Bergbauzwergen spielst, die von der bösen Deep Rock Galactic Corporation geschickt wurden, um die Mineralien und wertvollen Gesteine eines seltsamen Planeten namens Hoxxes IV abzubauen, der selbst von gefährlichen außerirdischen Kreaturen namens Glyphids bevölkert wird. In jedem Spiel erfüllst du eine Reihe von Zielen, die mit der Ressourcengewinnung zu tun haben, während das Zwergenteam die Horden von Käfern abwehrt, die es angreifen, und seine Ausrüstung nach und nach verbessert. Unter diesem Konzept klang der Gedanke an eine Verschmelzung von Deep Rock Galactic mit etwas wie Vampire Survivors gut, da die Schöpfer von Funday Games während einer Party plauderten, genau während einer früheren Gamescom, wie er mir beim Testen des Spiels gestand.

Deep Rock Galactic: Survivor behält somit den grundlegenden Ansatz von vier verschiedenen Arten von spielbaren Charakteren bei, sowie die Arten von Feinden, Felsen und Kunststilen, die man von der Franchise erwartet. Nur hier konzentriert sich das Erlebnis auf den Einzelspielermodus und das Durchhalten so lange wie möglich in jedem Level, das Erreichen von Zielen und das Entkommen, bevor die Zeit abläuft. Es hört sich einfach an, aber das Spielen der Vollversion ist nicht so einfach. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, es immer wieder zu versuchen.

In jedem Spiel wirst du zunächst und vor allem, wenn du mit dem umfangreichen Waffenarsenal von Deep Rock Galactic (und Deep Rock Galactic: Survivor ) nicht sehr vertraut bist, auf der Suche nach wertvollen Mineralien wie rotem Zucker und Gold über die Karte hin- und herfahren, während du vor Schwärmen von Glyphids flüchtest, die dich unerbittlich belästigen. Aber sobald die Erfahrungs-Boosts hereinkommen, die durch das Töten von Feinden oder den Abbau von Steinen geerntet werden, verwandelt es sich allmählich vom Weglaufen zu "vielleicht kann ich mich an ihnen vorbeischleichen" und schließlich (wenn man Glück hat und lange genug lebt, um über Charakterstufe 25 hinauszukommen) eine außerirdische Tötungsmaschine zu sein, während man still und leise an seiner Rohstoffsammlung arbeitet. Mit jedem Durchspielen schaltest du leichte Upgrades von etwa dreißig Variablen frei, die du, wenn du genügend Ressourcen im Spiel sammelst, dann über das Spielmenü verwenden kannst, um die Dinge beim nächsten Mal (geringfügig) günstiger zu machen. Ich mag den Fortschritt, hier fühlt es sich viel weniger steil an und gibt größere Belohnungen als in anderen Titeln des Survivor-Genres.

Es gibt viele Angriffsvariablen, abhängig von der Art der Ausrüstung (Elementar, Durchschlagskraft, Streuung), die du verwendest, und selbst diese können im Laufe des Spiels modifiziert oder kombiniert werden, wenn du die notwendigen Vorräte findest oder ein hohes Tier-Upgrade erhältst, obwohl ich sagen muss, dass ich in dieser Vollversion nicht allzu viele davon hatte. Glücklicherweise kann auch das verbessert werden, wenn du sicherstellst, dass du Ressourcen in die Verbesserung des Glückswerts investierst, bevor du in die Mission startest.

Künstlerisch gibt es wenig mehr zu sagen. Jedes Zeichen in Deep Rock Galactic: Survivor ist gut gestaltet, und Sie werden ihre grundlegenden Unterschiede bemerken, wenn Sie sich für das eine oder das andere entscheiden. Zuerst kannst du nur das Explorer auswählen, aber in ein paar Sitzungen wirst du den Rest der Klassen zusammenstellen. Das Gleiche gilt für die technische Seite des Spiels. Selbst mit Hunderten von unabhängigen, gut detaillierten Gegnern, die sich unabhängig voneinander auf dem Bildschirm bewegen, fühlt sich Deep Rock Galactic: Survivor großartig an, trotz der Tatsache, dass etwa hundert kleine Schadensanzeigenzeichen auftauchen und verschwinden. Und als Exponent des Genres wird dein Gameplay nur dadurch definiert, wie viel Zeit du in das Spiel investierst. Mach dir keine Sorgen, wenn du selbst im ersten Level des ersten von sechs Biomen ein Dutzend Mal besiegt wirst. Jede kleine Niederlage ist ein Schritt näher am Sieg.

Wenn mir etwas einfallen muss, das für mich nicht ganz aufgeht, dann ist es vielleicht etwas im Balance-Aspekt. Die Schadensticks eines Gegners, egal wie klein oder einfach, wirken manchmal etwas zu bestrafend, zumal die Waffen für einen Großteil des Spiels (auf den unteren Ebenen der Mission) kaum wirklichen Schaden anrichten, um Abstand zu gewinnen oder dem Schwarm die Stirn zu bieten, es sei denn, man hat Glück mit Upgrades. Oder vielleicht liegt es daran, dass die Hitbox des Charakters manchmal versehentlich etwas streift und es nicht leicht zu erkennen ist. Im Hauptmenü gibt es einen Haftungsausschluss, der so etwas wie "Mach dir keine Sorgen, wenn das Spiel zu schwer ist, es sollte langsam gespielt werden" besagt. Und obwohl es möglich ist, dass es als Post-Release-Inhalte erscheinen wird, wäre ein einfacher lokaler oder Online-Koop-Modus, der ebenfalls tief in der Essenz von DRG verwurzelt ist, willkommen gewesen.

Ich bin nicht der engagierteste Survivor-Spieler, und zugegebenermaßen habe ich Deep Rock Galactic nur ein paar Mal gespielt, nur um mit Freunden abzuhängen, aber mit Deep Rock Galactic: Survivor war ich mehrmals überrascht, als ich von meinem PC aufschaute, dass es bereits dunkel war und ich ins Bett gehen musste (Arbeit zu erledigen). Ich denke, es gibt nur wenige bessere Komplimente für einen Titel wie diesen.