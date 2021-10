Deep Rock Galactic rüstet auf Live-Service-Modell um

HQ

Ein paar ziemlich weitgefasste Änderungen stehen Fans des Koop-Shooters Deep Rock Galactic bevor. Das PC- und Xbox-Spiel wird am 4. November in die erste Content-Saison durchstarten, was für euch bedeutet, dass ihr in Zukunft generische Herausforderungen abarbeitet, um in einem Saison Pass Ränge aufzusteigen und dadurch primär kosmetische Belohnungen zu kassieren. Ein neuer Missionstyp ("industrielle Sabotage") und vier zusätzliche Waffen gelangen auf diesem Weg ins Spiel.

Die neuen Aufgaben müsst ihr euch wie einen Bankraub vorstellen. Spieler betreten feindliches Territorium, um rivalisierende Unternehmen um ihre Ersparnisse zu erleichtern. Während dieser Missionen werden wir den Datentresor aufspüren und versuchen, mit dem wertvollen Datenchips im Inneren zu entkommen. Natürlich ist das keine leichte Aufgabe, da sich uns Roboter in den Weg stellen.

Der sogenannte "Performance Pass" funktioniert genau so, wie man das erwartet. Auch dieses temporäre Fortschrittssystem hat 100 Stufen, die ihr über Wochen und Monate hinweg erklimmt, um neue Bärte, Helme, Spitzhacken und Skins freizuschalten. Durch Abschluss täglicher Herausforderungen sammelt ihr Punkte, die euch wiederum im Level aufsteigen lassen. Live-Service-Spiele sind enorme Zeitfresser, beachtet das bitte.