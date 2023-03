Deep Rock Galactic hat ein neues Update, um sein 5-jähriges Jubiläum zu feiern

HQ

Ghost Ship Games hat kürzlich den 5. Jahrestag seines erfolgreichen Koop-Titels Deep Rock Galactic gefeiert und den Spielern ein nostalgisches Update gegeben, das mit den Feierlichkeiten zusammenfällt.

Zum fünften Jahrestag können Spieler jetzt eine Legacy-Edition von Deep Rock Galactic eingeben und neue kosmetische Gegenstände erhalten. Die Legacy-Edition versetzt die Spieler zurück in die Zeit, als das Spiel 2018 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, was für viele eine neue Erfahrung sein könnte, da Deep Rock Galactic in den Jahren seit seiner ersten Veröffentlichung einen ziemlichen Boom von Spielern erlebt hat.

Mit Blick auf die Zukunft wurden auch Pläne für Deep Rock Galactics Staffel 04 enthüllt, die später in diesem Jahr enthüllt werden sollen.

Alle Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten finden Sie hier.