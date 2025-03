Deconstructeam und Selkie Harbour schließen sich zusammen, um ihr erstes selbst veröffentlichtes gemeinsames Projekt anzukündigen, Many Nights a Whisper

Deconstructeam, das berühmte spanische Indie-Studio, bekannt für The Cosmic Wheel Sisterhood und The Red Strings Club, hat in Zusammenarbeit mit dem spanischen Indie-Studio Selkie Harbour die Selbstveröffentlichung ihres gemeinsamen Projekts Many Nights a Whisper angekündigt. Nach der traditionellen Abkehr vom kommerzielleren Gameplay und dem Eintauchen in Experimente ist Many Nights a Whisper ein kurzes, nachdenkliches und interaktives Abenteuer über Träume, Druck und Erwartungen, in dem ein junges Mädchen einen perfekten Bogenschuss machen muss.

"Trainieren Sie tagsüber mit Ihrer Schleuder und verwickeln Sie Ihren Mentor in warme, intime Gespräche. Hören Sie nachts den Bürgern an der Beichtmauer zu, wägen Sie ihr Flüstern ab und entscheiden Sie, ob sie ihre Wünsche erfüllen", heißt es in der Pressemitteilung. Dies ist nicht das erste Projekt, an dem die beiden in Valencia ansässigen Studios gemeinsam arbeiten, aber es ist das erste, das im Selbstverlag auf Steam veröffentlicht wird, und wird voraussichtlich in diesem Frühjahr veröffentlicht.

Sie können sich den Ankündigungstrailer von Many Nights a Whisper unten ansehen.