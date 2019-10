Deck13 zeigt euch, wie ihr The Surge 2 meistert

Letzte Woche erschien The Surge 2 - das Sci-Fi-Soulslike des deutschen Entwicklers Deck13 - auf PC, Xbox One und PS4. Wir haben uns am Wochenende ebenfalls durch das Game gebissen und viele spannende Geheimnisse in Spielwelt aufgedeckt. Die vielen Einflüsse aus Dark Souls machen sich unter anderem beim hohen Schwierigkeitsgrad bemerkbar, den sicher bereits einige Spieler zum Opfer gefallen sind. Um unerfahrenen Gamern ein paar Tricks auf ihrer Reise durch Jericho City zu geben, hat uns der Entwickler heute einen nützlichen Video-Leitfaden mit Tipps von den Entwickler-Profis präsentiert. Davon können sicherlich auch Experten noch etwas lernen, schließlich kennt Deck13 alle Kniffe ihres eigenen Spiels. Was wir vom Game halten, verrät euch Kieran in seiner Kritik.

