Deck13 umreißt Handlungsbogen vom explosiven The Surge 2

Deck13 nähert sich der Veröffentlichung von The Surge 2 am 24. September und Publisher Home Interactive hat längst alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns vom Frankfurter Sci-Fi-Souls zu erzählen. In einem neuen Story-Trailer sehen wir sogenannte Nano-Kultisten, die Regierungskräfte der AID und ein mysteriöses Mädchen namens Athena, der wir selbstverständlich helfen wollen. Allerdings geraten wir zwischen die Fronten und müssen irgendwie diese fiesen, technisch aufgemotzten Schergen verhauen, um das Geheimnis von The Surge 2 zu ergründen. Auf PC, PS4 und Xbox One beginnt die Reise in nicht mal zwei Wochen.

