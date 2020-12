Deck13 hat keine Zeit für Next-Gen-Update von The Surge 2

You're watching Werben

Normalerweise sind Entwickler offen für die Idee, bereits erarbeitete Spiele auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, denn das Zum-Laufen-Bringen der Spieldaten ist in den meisten Fällen weniger zeit- und kostenintensiv als die Erarbeitung eines komplett neuen Spiels. Dass die Games der letzten Generation alle auch automatisch auf der Playstation 5 und der Xbox Series abgespielt werden können, erleichtert diesen Vorgang für diese beiden Plattformen enorm, deshalb kommt es nicht häufig vor, dass Entwickler die Idee einer entsprechenden Umsetzung direkt verwerfen.

Ubisoft will uns zum Beispiel in The Division 2 aber kein Next-Gen-Update anbieten und The Surge 2 von Home Focus Interactive scheint ebenfalls keines zu bekommen. Die Entwickler von Deck13 haben jedenfalls auf Twitter klargestellt, dass sie ihre Kapazitäten lieber auf ein neues Projekt richten, anstatt den alten Kram noch einmal anzupacken: "Wir würden gerne die Gelegenheit bekommen, einen Patch der nächsten Generation zu machen, aber im Moment sind unsere Ressourcen fast vollständig an [unser] neues Projekt gebunden. Dieses Projekt wird nicht The Surge 3 sein, es ist Zeit für etwas Neues."

Das Sci-Fi-Soulslike hat verhältnismäßig gute Kritiken bekommen und scheint sich außerdem verkauft zu haben. Gerade in dem Setting wäre es vermutlich nicht allzu schwer, zusätzliche Lichtquellen zu integrieren, aber natürlich steht es den Leuten aus Frankfurt frei, sich neuen Herausforderungen zu widmen.