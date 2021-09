Deck Nine Games musste "gründlicher" arbeiten, um Life is Strange: True Colors am Stück veröffentlichen zu können

HQ

Obwohl Life is Strange: True Colors erst vor kurzem veröffentlicht wurde, möchte Deck Nine dieses Abenteuererlebnis bereits heute mit dem Wavelengths-DLC fortsetzen. Das Add-On findet zeitlich vor den Ereignissen des Hauptspiels statt und es folgt der Figur Stephanie Gingrich. Wir kennen die junge Frau aus Life is Strange: Before the Storm, doch in Heaven Springs erfahren wir mehr über ihr neues Leben als Leiterin eines kleinen Radiosenders.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was dieses DLC beinhalten wird, haben wir uns kürzlich mit Mallory Littleton, der Senior Narrative Designerin des Spiels, getroffen. Im Rahmen unseres Interviews haben wir unter anderem herausgefunden, welchen Einfluss es auf die Entwicklung dieses Titels hatte, dass Deck Nine Games die charakteristische Episodenstruktur der Life-is-Strange-Serie hinter sich ließ, um alle Episoden von True Colors am Stück veröffentlichen zu können. Littleton erklärte uns, dass das Team insgesamt fokussierter arbeiten musste:

"[Einfluss] hatte es definitiv, klar. Aber nicht so sehr auf den Inhalt, der dabei herauskam, sondern vielmehr auf die Art und Weise, wie wir es [erstellt] haben. Denn obwohl wir wussten, dass es als ein Paket veröffentlicht werden würde, wollten wir [das Spiel] natürlich trotzdem in Kapitel unterteilen. Und wir wollten auch, dass jedes dieser Kapitel seine eigenen, einzigartigen Erzählbögen hat, dass Geschichten über bestimmte Dinge erzählt werden [und dass diese Nebengeschichten gleichzeitig] die Gesamthandlung vorantreiben. Wir wollten einige [Kapitel] mit Cliffhangern versehen und die Leute auf der Kante ihres Sitzes zurücklassen, damit sie sich entscheiden, die nächste Folge zu starten. Viele dieser Dinge waren also ähnlich."

"Wenn alles zusammen veröffentlicht wird, haben wir ein bisschen mehr Zeit, um sicherzustellen, dass sich die Geschichte zusammenhängend anfühlt, dass die Dinge richtig aufgebaut sind und dass sich die Dinge, die wir eingerichtet haben, auch auszahlen. Wenn wir das ganze Spiel auf einmal so veröffentlichen, sind wir einfach ein bisschen gründlicher, um auch wirklich die gesamte Erfahrung zu erstellen. Es war wirklich interessant."

In unserem vollständigen Interview kommt auch Katy Bentz, die Stimme von Steph Gingrich, zu Wort, um über ihre Erfahrung sprechen, den Charakter zum Leben zu erwecken. Das neue DLC kostet ungefähr 10 Euro und in der Deluxe Edition von Life is Strange: True Colors ist es bereits enthalten.