Deck Neun ist als nächstes von Entlassungen betroffen, 20 % des Personals wurden abgebaut

Dies war wieder einmal eine schreckliche Woche für die Spieleindustrie, und es ist erst Mittwoch. Nachdem Supermassive Games Entlassungen und Projektumstrukturierungen angekündigt hat, Die Gute Fabrik das Ende ihrer Spieleentwicklung angekündigt hat und Sony PlayStation rund 8 % seiner weltweiten Belegschaft abgebaut und rund 900 Mitarbeiter entlassen hat, wurde nun auch der Entwickler Deck Nine vom Entlassungsfluch getroffen.

Wie in einem Statement auf X erwähnt, merkt derLife is Strange: True Colors Entwickler an: "Wie viele andere in der Spieleindustrie ist Deck Nine derzeit von den sich verschlechternden Marktbedingungen der Spieleindustrie betroffen. Heute haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, 20% unserer Belegschaft zu entlassen."

In dem Statement heißt es weiter: "Diese Leute sind erstaunliche, talentierte und großartige Entwickler. Sie haben während ihrer Zeit bei Deck Nine Games einen großen Einfluss gehabt und wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Bitte stellen Sie diese Leute ein, wenn Sie können, sie sind unglaublich."

Mit dieser jüngsten Entlassungsrunde im Hinterkopf haben wir bisher bereits über 7.500 Menschen gesehen, die im Jahr 2024 ihren Job in der Gaming-Branche verloren haben, was bedeutet, dass wir uns der Gesamtzahl der Entlassungen im Jahr 2023 (ca. 11.250) nähern, obwohl wir noch nicht einmal Ende Februar sind.