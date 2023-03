Deceive Inc. - Intrige, List und Schnurrbärte

HQ

Wir haben einmal gesagt, dass Deceive Inc. dir die Erfahrung gibt, James Bond zu sein. In der Tat hat das kommende Extraktions-Shooter-Spiel der Intrigen sicherlich diese Elemente klassischer Spionagefilme - von den Gadgets und Gizmos, mit denen Sie sich ausstatten können, bis hin zu den Karten, die sich jeweils anfühlen, als wären sie direkt aus einem Bond-Film gezogen worden - aber zu sagen, dass es nur Ian Flemings Arbeit nachahmt, wäre ein schlechter Dienst für Deceive Inc.

Sweet Bandits ist nicht nur eine Hommage an traditionelle Spionagemedien, sondern hat Deceive Inc. auch ein augenzwinkerndes Flair verliehen, das Spionagefilme ebenso parodiert wie ehrt. Es gibt so viel Austin Powers wie James Bond in Deceive Inc. auf die bestmögliche Weise, da Sie in ernsthafte Schießereien mit feindlichen Spionen geraten können, während Sie gleichzeitig einen leuchtend lila Anzug und einen starken 70er-Jahre-Schnurrbart tragen.

Vielleicht überholen wir uns hier selbst. Deceive Inc. ist ein kommendes Multiplayer-Spiel von Subterfuge, in dem du wichtige Fracht aus einem Tresor extrahieren musst. Entweder spielend oder alleine oder mit einem Team müssen Sie die Sicherheitsmaßnahmen des Tresors abschalten, bevor Sie sich auf den Weg zur Aktentasche machen und die Extraktion anfordern. Währenddessen wirst du mit NPC-Wachen sowie feindlichen Spionen kämpfen, die sich als normaler Zivilist bis hin zu einer Topfpflanze tarnen können.

Werbung:

Du kannst selbst eine Verkleidung eingeben, obwohl du ein Auge darauf haben musst, wer du vorgibst zu sein, da nur bestimmte Personen bestimmte Teile einer Karte betreten können. Sie müssen sich zum Beispiel als Wachmann verkleiden, um nicht in einem Wachraum gerufen zu werden.

Deceive Inc. dreht sich um diesen Kernsinn der Intrige, da du nicht nur den Überblick über alle Bewegungen behältst, die du machen musst, damit du nicht als "Sussy" wirkst, sondern auch das Verhalten jedes NPCs um dich herum hinterfragst und prüfst, ob sie tatsächlich ein getarnter Spion sind, der darauf wartet, zuzuschlagen.

Neben deinem eigenen Verstand erhältst du viele Optionen, wenn es um Ausrüstung und Loadouts in Deceive Inc. geht. Die erste und wichtigste Wahl, die du wahrscheinlich im Spiel treffen wirst, ist dein Agent. Sweet Bandits haben die acht Spione in vier Kategorien unterteilt, aber obwohl diese Labels wie Vanguard Sie wissen lassen, dass Ihr Spion gut ist, um ein wenig Schaden anzurichten, scheint jeder hier angebotene Agent für sich genommen einzigartig zu sein. Sie werden sofort von mindestens einem dieser stilisierten Charaktere angezogen, da sie, wie alles andere in Deceive Inc., Persönlichkeit ausstrahlen.

Werbung:

Mit jedem Agenten erhältst du auch viele Anpassungsoptionen, die du durch den Spielerfortschritt erhältst, wie z.B. neue Waffen, Gadgets und Spezialfähigkeiten. Es gibt eine große Menge an Tiefe, denn während Sie mit Ihrem Build nicht auf die Zehen anderer Agenten treten, können Sie bestimmte Aspekte des Spiels ändern. Chávez, der Agent, den ich am meisten mochte, kann eine seiner Fähigkeiten ändern, um seinem Team einen Schild zu geben, aber wenn Sie ein bisschen egoistischer spielen wollen, können Sie diese Fähigkeit so ändern, dass sie Ihnen stattdessen Unverwundbarkeit gewährt. Mit drei Waffen, Fähigkeiten und passiven Optionen für jeden Agenten gibt es hier eine Menge Anpassungen, ganz zu schweigen von den Karten, mit denen Sie sich ausrüsten können, um verschiedene Buffs in einem Match zu erhalten, die wiederum nur eine weitere Ebene der Tiefe hinzufügen, wie Sie jedes Spiel spielen und Ihren Charakter aufbauen.

Es gibt ein starkes Gefühl von Tiefe, wenn Sie Deceive Inc. spielen Es ist einladend mit seinen farbenfrohen, lebendigen Grafiken, sympathischen Charakteren und lustigem Gameplay, aber es ist kein Spiel, das Sie innerhalb weniger Stunden fallen lassen werden, weil Sie alles herausfinden, was es zu tun gibt. Jede Karte ist voller Details, einschließlich schöner stilistischer Merkmale wie Fernseher, die weggeklappt werden, um geheime Korridore zu enthüllen. Sie müssen viel Zeit in Deceive Inc. verbringen, um die Besonderheiten jeder Karte kennenzulernen, da nicht alle auf die gleiche Weise navigiert werden können. Einige bieten zum Beispiel viel mehr Vertikalität, während andere ein Labyrinth aus Ecken und Winkeln sind, in denen Sie sich verstecken können. Selbst wenn du jede Karte gelernt und jeden Agenten gemeistert hast, bedeutet das nicht, dass dir ein Sieg garantiert ist, da in diesem letzten Schuss eines Spiels in Deceive Inc. so viel Chaos herrscht, dass selbst ein kompletter Neuling einen Überraschungssieg erzielen kann.

Als ich mit den Entwicklern sprach, während ich Deceive Inc. spielte, bekam ich das Gefühl, dass es eine klare Leidenschaft für alles gibt, was in dieses Spiel eingeflossen ist. Die Hingabe an Spionagefilme, die Insider-Witze und Referenzen, die mit jedem der Charaktere und Karten gemacht wurden, und das investigative Gameplay haben alle ein Multiplayer-Spiel geschaffen, das unglaublich viel Spaß macht, egal ob Sie sich für Extraktions-Shooter, Intrigenspiele oder irgendetwas dazwischen interessieren.