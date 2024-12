Deceive Inc. Entwickler Sweet Bandits wird geschlossen

HQ

Es waren wieder ein paar ziemlich brutale Tage in der Spieleindustrie, da es Entlassungen gab, die Ubisoft, Torn Banner und IllFonic betrafen, und auch eine komplette Schließung des Studios.

Es ist der Entwickler hinter Deceive Inc., der schließt. Sweet Bandits hat in einem Forenbeitrag auf der Website von Tripwire Interactive erklärt, was zu dieser Entscheidung geführt hat, wo sie anmerken, dass sie nach einem "langen und schwierigen Weg, Deceive Inc. in einen Zustand zu bringen, in dem es gedeihen könnte", an der "Belastungsgrenze" angelangt sind.

Was die Zukunft für Deceive Inc. und Sweet Bandits bereithält, so wurde nur gesagt, dass der "Weg in die Zukunft derzeit von unseren Partnern bei Tripwire Interactive abgesteckt wird. Wir erwägen Optionen, mit dem Ziel, das Spiel, das wir alle lieben, zu erhalten. Wir werden Neuigkeiten mit allen teilen, sobald wir mehr Details haben. In der Zwischenzeit werden die Server und der Spielzugang so weitergeführt wie bisher."

Sind Sie enttäuscht, diese Nachricht zu hören?