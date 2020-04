Debüt von Baldur's Gate III bleibt vom Coronavirus vorerst unberührt

Viele große Entwicklerstudios mussten ihre Arbeit aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise umgestalten, was diverse Verzögerungen nach sich zog und zieht. Auch Larian Studios ist davon in gewisser Weise betroffen, doch laut eigenen Aussagen ist ihr nächstes Spiel Baldur's Gate III, das Ende des Jahres in der Early-Access-Phase spielbar sein soll, davon nicht weiter betroffen. In einem Interview mit der New York Times bestätigte Studiochef Swen Vincke, dass es zu einer Verlangsamung der Entwicklung käme. Dennoch sei der Titel weiterhin für 2020 gelistet:

"In der ersten Woche lief es wirklich gut. Alle hatten alle Informationen, die sie brauchten, um von zu Hause aus reibungslos zu arbeiten. Wir bemerkten mehr Stress bei den Managern durch die zusätzliche Kommunikation. Wir verbrachten all unsere Tage damit, nur noch zu kommunizieren - seitdem versuchen [wir] Probleme zu lösen, Dinge zu organisieren, Anweisungen zu geben... Die Entwicklung schreitet voran, wir werden nur ausgebremst."

Wir drücken natürlich die Daumen, dass weitere Verzögerungen vermieden werden, aber falls wir am Ende ein bisschen länger auf den Titel warten müssen, wäre das sicher kein Weltuntergang. Zumindest nicht, wenn das Spiel durch die zusätzliche Zeit verbessert wird und die Entwickler Crunch vermeiden könnten.