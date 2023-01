Deathverse: Let it Die wird gesperrt, während Supertrick Games es neu entwickelt

HQ

Die Entwickler jenseits von Deathverse: Let It Die haben angekündigt, dass sie das Spiel aussetzen werden, während sie versuchen, den Titel neu zu entwickeln, um die Matchmaking- und Lag-Probleme zu beheben, die das Spiel geplagt haben.

In einem Blogbeitrag heißt es: "Es besteht kein Zweifel, dass wir seit der Veröffentlichung unseres Spiels einige Herausforderungen erlebt haben, insbesondere in Bezug auf In-Game-Matchmaking und Lag. Wir entschuldigen uns zutiefst für diese Probleme, die unseren Spielern Unannehmlichkeiten bereitet haben könnten. "Obwohl wir verschiedene Lösungen mit einigem Erfolg ausprobiert haben, konnten wir die zugrunde liegenden Probleme nicht lösen. Infolgedessen haben die Entwicklungs- und Betriebsteams die Entscheidung getroffen, die Dienste des Spiels vorübergehend einzustellen, während wir DEATHVERSE: LET IT DIE neu entwickeln."

Es gibt keine Erwähnung, wann die Neuentwicklung des Spiels abgeschlossen sein wird, aber uns wurde gesagt, dass die Aussetzung am 18. Juli 2023 beginnen wird und dass ab dem 7. Februar 2023 die Death Metal-Verkäufe ausgesetzt werden, obwohl die geplanten Inhalte von Saison 2 noch veröffentlicht werden.

Auf die Frage, ob dies der richtige Schritt für das Spiel sein wird, fügte das Entwicklerteam einfach hinzu: "Wenn man bedenkt, wie viel Zeit in die Entwicklung eines Spiels investiert wird - und dass es eine endliche Anzahl von Spielen gibt, die man möglicherweise in einem Leben machen kann - ist es zu diesem Zeitpunkt unmöglich zu sagen, ob dies die richtige Wahl ist. Aber wir lieben dieses Spiel und sind stolz darauf, es gemeinsam als Team entwickelt zu haben. Daher glauben wir, dass dies zu diesem Zeitpunkt die bestmögliche Entscheidung ist."