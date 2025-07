Deathstalker erhebt sich wieder - schau dir diese tollen neuen Bilder an

HQ

Lust auf Schwerter, Sandalen, praktische Monstereffekte und eine Eimerladung glorreicher 80er-Jahre-Vibes? Schnall dich an, denn Deathstalker ist zurück. Die kultige "Schwert und Zauberei"-Saga, die ursprünglich von Roger Corman zum Leben erweckt wurde, bekommt ein mutiges neues Remake. Steven Kostanski, der Kopf hinter Psycho Goreman und The Void, ist sowohl Autor als auch Regisseur dieser Neuinterpretation.

Daniel Bernhardt schlüpft in die Rolle des ikonischen Barbarenkriegers, und die ersten Bilder deuten auf ein herrlich Low-Budget-Abenteuer hin, das dem Geist der Originale treu bleibt. Wir bekommen sogar einen Blick auf einige Bösewichte im Deadite-Stil, was darauf hindeutet, dass der Nekromant Nekromemnon wieder in Aktion ist.

Kostanski verspricht, dass sich das Land von Abraxeon wie ein vollständig realisiertes Fantasy-Universum anfühlen wird, das mit praktischen Monstereffekten zum Leben erweckt wird. Der legendäre Künstler Boris Vallejo hat sogar brandneue Original-Artworks für das Projekt beigesteuert. Neben Bernhardt gehören Christina Orjalo, Paul Lazenby und Nina Bergman zur Besetzung, und wenn alles nach Plan läuft, ist die Premiere für August geplant.

Wenn du also, wie meine Wenigkeit, eine ungesund starke Liebe zu Blut, Magie, praktischen Effekten, Rockmusik und roher Nostalgie hast, ist dies absolut etwas, das du auf deinem Radar behalten solltest. Schauen Sie sich die neuen Bilder unten an.

Hast du die originalen Deathstalker-Filme gesehen und was denkst du über diese neue Version?