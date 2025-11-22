Manchmal muss man anhalten, ein paar zusätzliche Atemzüge nehmen und sich kneifen, um sicherzugehen, dass man nicht träumt. Denn wer hätte gedacht, dass Deathstalker, einer der verrücktesten Helden der 80er Jahre, nach fast vier Jahrzehnten des Schweigens wiederbelebt wird und das klassische Schwert-und-Zauberei-Genre wiederbelebt – mit allem, was dazugehört, und noch ein wenig mehr. Von Sandalen und Latexanzügen bis hin zu verrückten Zauberern, verschwitzten Muskeln und selbstironischen Helden. Kurz gesagt, es ist klassische Fantasy auf der Speisekarte von Steven Kostanski, dem Mann, der der Welt vor ein paar Jahren Psycho Goreman geschenkt hat.

Das Ergebnis ist so fantastisch, wie man es sich vorstellen kann. Für den Genre-Nerd in mir war es ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag in einem – 100 Minuten schamloses Schwertschwingen und Blut, das in alle Richtungen spritzte. Deathstalker ist sowohl befreiend albern als auch unverhohlen ehrlich, voller Persönlichkeit, Energie und einer Liebe zu seinem Handwerk. Die Prämisse ist so einfach wie wunderbar, wunderbar dumm. Daniel Bernhardt ist der Deathstalker – ein unnötig harter Abenteurer und ehemaliger Soldat in der Armee der Königin, der auf ein goldenes Amulett stößt. Der Plan war einfach: verkaufen und ein gutes Leben führen. Aber (natürlich) stellt sich bald heraus, dass das Amulett verflucht ist, voller dunkler Mächte und völlig unmöglich loszuwerden. Zu allem Überfluss ist Necromemnon, der böseste Abschaum im Königreich, auf der Jagd nach dem Amulett.

"Nein, ich will keine verdammten Weihnachtsmagazine kaufen!"

Dies ist der Beginn eines epischen Abenteuers voller mutierter Gummimonster, böser Zauberer und gepanzerter Schweine. Alles im Einklang mit dem Original von 1983 und seinen vier Fortsetzungen, aber auch viel verspielter, alberner, brutaler und absichtlich humorvoller. Es ist auf die bestmögliche Weise einfach. Wie ein klassisches Dungeons & Dragons-Abenteuer, das direkt von Gygax' Schreibtisch gepflückt wurde. Kostanski versucht nicht, die Dinge zu verkomplizieren. Er lässt die Geschichte mit klassischem 80er-Jahre-Pathos weitergehen: Schwerter, Zauberer, halbnackte Krieger und klebrige Monster mit Gummimasken. Stell dir vor, Conan der Barbar trifft auf Beastmaster mit einer Prise Krull – getaucht in Float. Es ist trashig, kitschig auf die richtige Art, charmant und absolut verdammt großartig.

Wenig überraschend sind es die praktischen Effekte, die Deathstalker wirklich glänzen, was ebenfalls zu einem Markenzeichen von Kostanski geworden ist. Denn genau wie bei Psycho Goreman und The Void bietet es klassisches Filmemachen. Keine Plastik-Computereffekte, kein Latex, kein Blutspritzer, keine Prothesen und handgemachte Puppen. In der Art, wie der Film seine Kreaturen präsentiert, liegt eine kindliche Begeisterung; Sie sind genauso sehr Witz wie Horror, und es ist schwer, das nicht zu lieben.

Werbung:

Es ist auch erfrischend, wie der Film seine eigene Kitschigkeit annimmt und Kostanski das Grundmaterial wirklich versteht. Schwert-und-Zauberei ist nicht als ernsthafte Fantasie gedacht, obwohl die "guten alten Filme" oft unbeabsichtigt parodistisch waren. Deathstalker hingegen weiß genau, was es ist, und alle Dialoge werden mit klarem Pathos vorgetragen – als würden die Schauspieler in einer Höhle im Wald spielen – liebevolle Satire, die funktioniert.

Deathstalker gegen Power Rangers.

Außerdem ist Daniel Bernhardt in der Rolle nahezu perfekt. Er spielt den Helden als müden Söldner, jemand, der lieber einfach an der Bar einer Taverne sitzen und Met trinken würde. Aber der unwissentlich zum Helden wird, der gezwungen ist, die Welt zu retten. Auch der Rest des Ensembles ist dankbar farbenfroh. Mit dem leicht hysterischen Magier Doodad, dem schnellen Dieb Brisbayne und (natürlich) dem betrunkenen Nekromemnon – als eine verdrehte Mischung aus Shakespeare und amerikanischem Wrestler.

Aber mehr als alles andere ist es wunderbar, eine Gruppe von Schauspielern zu sehen, die scheinbar wirklich Spaß haben. Ihre Energie ist durch den Fernsehbildschirm zu spüren und ihr Ansatz hebt den Film enorm an. Sie geben alles, nicht zuletzt in den körperlich anspruchsvolleren Szenen. Und dieses Gefühl durchdringt die gesamte Produktion, die sehr offensichtlich von Menschen gefüllt ist, die sich wirklich kümmern – nicht nur lachen und sich über die Vergangenheit lustig machen –, sondern ehren, was einst war. Von der schmutzigen Farbpalette über die flackernden Lichter, dem dichten Rauch, der so viele Bühnen füllt, und nicht zuletzt der dämlichen Musik, die mit verzerrten Gitarren und Percussion vollgepackt ist.

Werbung:

Natürlich ist nicht alles perfekt, und manche Szenen degenerieren etwas zu sehr zu dem, was man am besten als reines Unfug beschreiben kann, oder ein gefährlich nah am Rand. Es ist auch definitiv kein Film für die breite Masse und laut, chaotisch und kitschig – mit einem sehr speziellen Publikum im Hinterkopf. Aber für diejenigen von uns, die mit billigen Kopien von Conan aufgewachsen sind und eine ungesunde Vorliebe für handgemalte Poster, Plastikschwerter und Müll haben, ist Deathstalker wie eine warme, nostalgische Umarmung, die man nie beenden will. Es wird die Welt nicht verändern, aber es wird Ihren Abend definitiv angenehmer machen. Also lehnen Sie sich in Ihrem Sessel zurück, dimmen Sie die Lavalampe und lassen Sie sich von einer Welt voller Monster, Magie und schamlosem Unsinn mitreißen.