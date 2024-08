DEATHSPRINT 66 Hands On: Der wildeste Sporttag, den wir je gesehen haben

Wenn du jemals den Klassiker "The Running Man" aus dem Jahr 1987 gesehen hast und dachtest, dass du ziemlich gut darin sein würdest, wirst du wahrscheinlich noch einmal darüber nachdenken wollen, denn das Renn-Actionspiel von Sumo Newcastle und Secret Mode gab uns einen Einblick, wie unmöglich es sein kann, in einer gewalttätigen Spielshow der nicht allzu fernen Zukunft zu überleben.

Während unserer Zeit auf der Gamescom wurden wir kopfüber in die Welt von DEATHSPRINT 66 geschleudert, einer Dystopie, in der die Welt viel schlimmer ist als jetzt, aber die Unterhaltung hat eine interessante Wendung genommen, da Klone jeden Tag zum Vergnügen der Menschheit an tödlichen Rennen teilnehmen müssen. Leider gehören wir nicht zu den wenigen Glücklichen, die diese Rennen beobachten und wahrscheinlich darauf wetten, sondern wir nehmen teil, was zugegebenermaßen für ein viel besseres Spiel sorgt.

DEATHSPRINT 66 ist ein leicht zu erlernendes, aber schwer zu meisterndes Rennspiel. Du beginnst damit, nur den Auslöser zu drücken, um vorwärts zu rennen, und benutzt einen anderen, um um eine Ecke zu driften. Wie in Mario Kart erhältst du Geschwindigkeitsschübe durch das Driften und das Drücken des Gaspedals genau zum richtigen Zeitpunkt zu Beginn des Rennens. Von dort aus wurden wir im Tutorial sanft mit zusätzlichen Mechaniken vertraut gemacht, wie z. B. dem Rutschen auf Schienen oder dem Greifen an Seilrutschen. Es gibt auch Power-Ups, die du während eines Rennens aufsammeln kannst, sowie viele tödliche Hindernisse, denen du ausweichen kannst. Nachdem ich in dem sanften Tutorial meinen Rhythmus gefunden hatte, wurden ich und mein treuer Kameramann Rafael Velasco kopfüber in ein echtes Rennen geworfen, in dem sich das Chaos wirklich entfaltete.

Sehen Sie, was Ihnen das Tutorial nicht zeigt, ist, dass es in einem echten Rennen andere Konkurrenten gibt, die Sie von der Strecke abbringen können, sogar von der Strecke und in Ihr Verderben. Außerdem wirst du in einem viel hektischeren Tempo laufen, da es jetzt Dutzende von Hindernissen gibt, von denen eines tödlicher ist als das andere. Es ist ein großartiger Weckruf. Eines, das Sie schnell darüber informiert, um welche Art von Spiel DEATHSPRINT 66 sich handelt. Als ich sofort sah, wie mein Charakter auseinandergerissen wurde und in den Tod stürzte, konnte ich sofort sehen, dass dieses Spiel viel Potenzial hatte, um das Interesse zu wecken, selbst wenn man in den Rennen, an denen man teilnimmt, absolut angeschlagen war.

Werbung:

Die Strecken zu lernen, zu wissen, wann man driften muss, wann man bremsen muss und wann man im Vollsprint sprinten muss, ist eine Kunst für sich. Im Gegensatz zu anderen Live-Service-Spielen, bei denen man sehen kann, wie die Lobbys schnell nur von denen gefüllt werden, die sich die Mühe gemacht haben, das Spiel zu lernen, bedeutet das Schubs-Element von DEATHSPRINT 66, dass man theoretisch, egal wie sehr man eine Strecke kennt, nicht einfach jeden um sich herum verprügeln kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Sie umgestoßen oder in eine Kreissäge geworfen werden, die auf Sie zusteuert.

Trotz der vielen Todesfälle, mit denen ich im Spiel konfrontiert war, fühlte es sich nie frustrierend oder übermäßig bestrafend an. Wie bereits erwähnt, hat man das Gefühl, am Fuße eines Hügels zu sein, wenn man in DEATHSPRINT 66 anfängt. Du wirst die Fähigkeiten und die Strecken über deinen langen Anstieg lernen, du musst nur weitermachen. Auch der augenzwinkernde Sinn für Humor, den das Spiel rund um den Tod hat, hilft dir zu verstehen, dass alles Teil des Prozesses ist. Du bist dazu bestimmt, in diesem Spiel zu sterben, es steckt im Namen. Wenn du mehr als 5 Mal in einem Rennen gestorben bist, wirst du sogar deine Kosmetika durch einen Crashtest-Dummy ersetzen, der mit Sicherheit das Zeichen eines Noobs sein wird, wenn er nächsten Monat erscheint.

Neben dem traditionellen PvP-Spielmodus, der das Hauptaugenmerk von DEATHSPRINT 66 bildet, gibt es auch die sogenannten Episoden. Ein PvE-Spielmodus, in dem das Entwicklerteam mit seinen verrückten Ideen aufs Ganze gehen kann. Die Episoden sind nicht durch das traditionelle Design der Karten eingeschränkt und können wirklich verrückt werden, mit wie vielen Dingen man es zu tun hat. In diesem Modus gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, und es gibt auch KI-Gegner, die dafür sorgen, dass du kein Rennen läufst, ohne dass dich jemand mit der Schulter in den Abgrund rammt.

Werbung:

DEATHSPRINT 66 war eine kurze, lustige und erfrischende Erfahrung auf dieser Gamescom. Die Zeit wird zeigen, ob er die Beine hat, um weiterzumachen. Es hat sicherlich viel Potenzial als Partyspiel, und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten gerne auf die Probe stellen, gibt es auch dort viele Möglichkeiten. Hoffen wir nur, dass es die Augen bekommt, die es braucht, um ein Marathon und kein Sprint zu bleiben.