Death's Door öffnet sich in neuem Trailer

Das kleine Soulslike Death's Door kennen wir erst seit ein paar Monaten, zuletzt wurde es während der Devolver-Digital-Konferenz im Rahmen der E3 2021 gezeigt. Es ist ein Actionspiel mit Plattforming-Elementen aus der isometrischen Perspektive, in dem wir eine bis an die Zähne bewaffnete Krähe steuern. Die spielt in einer mystischen Welt Sensenmann, weil das ihre Arbeit ist.

Death's Door wurde wie gesagt schon vor einiger Zeit angekündigt, aber in dieser Woche erschien ein neuer Trailer, der euch eine klarere Vorstellung über die Spielmechaniken vermitteln dürfte. Die Veröffentlichung erfolgt am 20. Juli auf PC, Xbox One und Xbox Series.