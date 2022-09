Deathloop, Slime Rancher 2 und Valheim kommen in den Game Pass

HQ

Wenn Sie ein Game Pass-Abonnent sind, haben Sie heute etwas Besonderes, auf das Sie sich freuen können, da Deathloop jetzt dem Dienst hinzugefügt wurde. Und das ist bei weitem nicht das Einzige, worauf Sie sich freuen können, da heute 10 neue Ergänzungen enthüllt wurden, die von Strategie über Action bis hin zu familienorientierten Spielen reichen.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie sich freuen müssen und wann:



Deathloop (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - Heute



Hardspace: Shipbreaker (Cloud und Xbox Series S/X) - Heute



SpiderHeck (Xbox und PC) - 22. September



Beacon Pines (Cloud, Xbox und PC) - 22. September



Slime Rancher 2 (Spielvorschau) (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 22. September



Moonscars (Cloud, Xbox und PC) - 27. September



Grounded - Vollständige Veröffentlichung (Cloud, Xbox und PC) - 27. September



Let's Build a Zoo (Cloud, Xbox und PC) - 29. September



Valheim (Spielvorschau) (PC) - 29. September



PAW Patrol: Grand Prix (Cloud, Xbox und PC) - 30. September



Wie es Tradition ist, gibt es auch neue Vergünstigungen und Cloud-Titel, die eine Touch-Steuerung erhalten, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Leider gibt es auch eine Auswahl an Titeln, die den Game Pass verlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese vor dem Ende des Monats spielen, oder kaufen Sie sie davor, wenn Sie beabsichtigen, welche zu behalten. Als Game Pass-Abonnenten haben Sie bis zu 20% Rabatt.