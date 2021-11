Deathloop: NPCs reagieren nun auf ihre Umgebung und Spielverderber werden bestraft

HQ

Arkane Lyon hat ein zweites großes Update für das Actionspiel Deathloop nachgereicht, das viele kleine Fehler behebt. Die größte Neuerung betrifft NPCs, die inzwischen darauf reagieren sollten, wenn in ihrer unmittelbaren Nähe etwas geschieht. Die aktualisierten Verhaltensweisen sind weitreichend und sehr kleinteilig, was die Interaktion mit der Spielwelt insgesamt stärken dürfte.

Eure Erzfeindin Julianna reagiert ebenfalls stärker auf Colts Aktionen, zumindest wenn sie von der KI gesteuert wird. Im Online-Modus solltet ihr theoretisch häufiger von Freunden invadiert werden können, doch falls ihr auf Leute trefft, die nicht mit euch spielen wollen und eure Zeit verschwenden, dann dürft ihr beruhigter schlafen, weil Arkane diese Menschen eigenen Aussagen zufolge härter abstrafen wird. Beim Verbindungsaufbau sollten Spieler nicht mehr über dem Boden beschworen werden, wenn sie in die Haut von Julianna schlüpfen.

Ein großer Teil des neuen Updates widmet sich verschiedenen Fähigkeiten und Eigenheiten in der Spielwelt, die angepasst und behoben wurden. Ihr werdet zusätzliche HUD-Hinweise bemerken, zum Beispiel eine Warnung für das Residuum, das ihr beim Tod verloren habt. Korrigierte Audioprobleme werden von den Entwicklern hervorgehoben und Fortschritte bei bestimmten Erfolgen und Trophäen sollten vom Spiel nun besser registriert werden.

Ihr könnt die Tasten eures Controllers neuerdings frei belegen und auf der PS5 Bewegungsunschärfe, sowie das Sichtfeld justieren. Optimierungen an den Technologien DLSS/FSR sollen verhindern, dass Deathloop in schwierigen Situationen abstürzt, schreibt das Entwicklerteam abschließend. Wer Genaueres erfahren will, der findet die kompletten Patch-Notizen hier in diesem Beitrag.