Deathloop findet im Zeitschleifen-Wirrwarr neuen Gameplay-Trailer und Release-Fenster

Wir haben darauf gewartet, mehr von Deathloop zu sehen und Sony hat die Zuschauer des Playstation-5-Showcases nicht enttäuscht. In einem neuen Trailer bekommen wir Einblicke in die grobe Funktionsweise dieses Zeitschleifen-Abenteuers, das irgendwann im zweiten Quartal 2021 auf PC und PS5 erscheinen soll. Ein Spieler bekommt in diesem Game die Aufgabe acht verschiedene NPC-Ziele auszuschalten, während sie oder er von einem Attentäter gejagt wird, der ggf. von einem Online-Mitspielenden kontrolliert wird.

You're watching Werben