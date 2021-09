Deathloop: Finale PC-Spezifikationen und Preload-Zeiten bekannt

HQ

In Kürze erscheint Deathloop und aus diesem Grund hat Arkane Lyon nun die wichtigsten Informationen zum Start des Spiels mitgeteilt. PC-Spieler können die empfohlenen Hardware-Anforderungen einsehen und bis zur nächsten Woche (hoffentlich) noch die letzten Änderungen an ihrem Setup vornehmen:

Minimum - 1080p/30 fps

Prozessor: Intel Core i5-8400 @ 2,80GHz oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 12 GB

Grafikkarte: Nvidia GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB VRAM)

Empfohlen - 1080p/60 fps

Prozessor: Intel Core i7-9700K @ 3,60GHz oder AMD Ryzen 7 2700X

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia RTX 2060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5700 (8 GB VRAM)

Ultra - 4K/60 fps

Prozessor: Intel Core i9-10900K @ 3,70GHz oder AMD Ryzen 7 3800XT

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia RTX 3080 (10 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB VRAM)

Auf der Playstation 5 werdet ihr Deathloop am 14. September ab 00:01 Uhr spielen können, während PC-Spieler in Deutschland bis 01:00 Uhr warten müssen. PS5-Besitzer können das Spiel 48 Stunden vorher herunterladen, also schon am 12. September, während PC-Enthusiasten erst Sonntagabend um 19:00 Uhr mit der Vorinstallation beginnen können.