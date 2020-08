Deathloop: Arkane bringt euch auf den neuesten Stand

Sony hat uns am Donnerstagabend einige spannende Titel vorgestellt, doch einige Firmen haben sich im Showcase nicht blicken lassen. Arkane zum Beispiel arbeitet aktuell an Deathloop, das Ende des Jahres für die Playstation 5 (und PC) veröffentlicht wird. Das Game wurde diese Woche von Bethesda in eine kleinen Entwicklertagebuch näher vorgestellt. Der Game Director Dinga Bakaba und sein Kollege, der Art Director Sebastien Mitton, fassen in diesem Video zusammen, was sie im Moment über das Spiel verraten dürfen. Sie führen uns somit in das grundlegende Konzept von Deathloop ein, sprechen ein wenig über die Stadt, in der wir unterwegs sind, und zeigen einige der Waffen und Fähigkeiten, mit denen wir dieses mörderische Katz-und-Maus-Spiel betreiben werden.

