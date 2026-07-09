Die Dynamik innerhalb der Band erinnert von Anfang an an ein dysfunktionales Metallica und vielleicht vor allem an das, was sich in der Dokumentation Some Kind of Monster entfaltete. Der raue und überhebliche skelettartige Charakter Ian, der offenbar einen Militärhelm trägt, redet ständig davon, dass "die Show weitergehen muss" (typisch Lars). Der zurückhaltende Verhandler und Diplomat der Band, Briff (Kirk), versucht, die Frontfrau Faye (James) dazu zu bringen, sich daran zu erinnern, wo sie zuletzt ihre Gitarre vor dem bevorstehenden Konzert versteckt hat, während sie bereits hinter dem Vorhang stehen. Das Publikum wird unruhig und die Buhrufe werden lauter... Ist es also auch gut, dass das alles nur ein Traum war? Nach der Eröffnungssequenz wird klar, dass die Band sich wiedervereinen, sich zusammenreißen und die Bühne im Musikwettbewerb des Jahrhunderts im Sturm erobern wird, orchestriert von Dämonen in... Die Schlacht der Bands.

Rock'n'Roll m#therf*ckers!

Deathbulge: Battle of the Bands bringt mich schon nach 10 Minuten zum Lachen. Es ist punktgenau treffende Slapstick-Komödie, verwoben mit demselben Geist, der auch "Insult sword fighting" aus Ron Gilberts gefeierter Point-and-Click-Serie auszeichnete The Secret of Monkey Island. Tatsache ist, ich habe seit vielen Jahren nicht mehr so viel über ein Spiel gelacht, was den Eintrittspreis allein schon lohnenswert macht. Es wurde ursprünglich 2023 für den PC veröffentlicht, feiert aber nun sein Debüt auf allen Konsolen. Dieser Titel war nie auf meinem Radar – ich wusste nicht einmal, dass es ihn gibt – aber verdammt, er macht ständig Spaß. Man kann nicht einmal mit der Umgebung interagieren, ohne zu kichern; Es ist von Anfang bis Ende brillant geschrieben, und man möchte alles erkunden, hauptsächlich um den Reichtum an Details aufzunehmen. Kein einziger Millimeter des Spiels wurde in Bezug auf Comedy übersehen, und es trifft in praktisch jedem handgezeichneten Bild genau den Punkt.

Die Dialoge im Spiel sind absolut brillant.

Das Spiel wurde für seinen Humor gelobt, und ich kann genau verstehen, warum. Ein Beispiel ist, wenn ich die Tür zum Nachbarhaus eintrete (so öffnet man im Spiel Türen und Truhen), woraufhin die Tür drinnen an die Wand genagelt wird – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Hier werde ich von einem alten, bärtigen Mann auf seinem Sofa empfangen, und der Mann hat Lust auf Käse, woraufhin ein "Nebenjob" eingeleitet wird. Die Aufgabe besteht darin, den Käse aus dem Kühlschrank drei Meter entfernt zu holen, der auf dem mittleren Regal steht, einem Regal, das es nicht gibt. Deshalb bin ich gezwungen, einen der vielen teuren Käsesorten entweder aus dem oberen oder unteren Regal zu wählen, was natürlich dem Käseverlangen des alten Mannes nicht gerecht wird. Der Mann fügt der Mission eine Wendung hinzu, indem er erwähnt, dass der Käse in blauer Verpackung geliefert wird, und ich kehre zum selben Kühlschrank zurück, wo ich zwischen roten oder goldfarbenen Käse wählen kann... Die Quest gipfelt dann in der Möglichkeit, dass der Käse tatsächlich im Kühlschrank des Nachbarn ist. So läuft es ab, bis zum Ende, mit unterschiedlichen Absurditäten. Es gibt keinen Platz für Frustration, wenn alles so wahnsinnig unvorhersehbar ist, denn stattdessen liegt der Fokus darauf, den Spieler zum Lächeln zu bringen.

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Das Geplänkel, die Anspielungen und die Streiche kennen keine Grenzen.

Ich würde schwören, dass niemand das spielen kann, ohne zu lachen, und das allein macht es mehr als einfach, es zu empfehlen. Hinzu kommen rundenbasierte Kämpfe, die aus alten JRPGs stammen, allerdings natürlich mit einer markanten Note. Das Ausbalancieren deiner Charaktere durch Angriffe, Fähigkeiten und Ausrüstung ist eine Funktion, die den meisten Spielern des Genres vertraut sein wird. Neue "Riffs" (Angriffe), Klassenmods und "Patches", die als passive Modifikationen fungieren. Es dauert eine Weile, bis man sich mit der Terminologie des Spiels vertraut macht (die natürlich völlig selbstbewusst ist). Vergiss "Mana", denn hier dreht sich alles um "Hype".

Zu den Nebenmissionen gehört unter anderem das Räumen von Vermietern mit Hilfe von Hunden, die Posaunen tragen.

Auch die Kämpfe selbst sind einzigartig, trotz der grundlegenden Formel, bei der du handeln musst, sobald deine Anzeige voll ist. Die gleiche Spur ist ebenfalls in vier Abschnitte ("Measures") unterteilt, die von verschiedenen Statusänderungen, sowohl positiven als auch negativen, beeinflusst werden können. "Schmerz" auszugesetzt zu sein, bedeutet zum Beispiel, dass der Spieler Schaden erleidet, während die Nadel durch die Anzeige und den betroffenen Bereich bewegt. Ähnlich lässt "Geschwindigkeit" (aus offensichtlichen Gründen) die Nadel schneller zum nächsten Abschnitt bewegen, sodass du schließlich an der Reihe bist zu handeln. Das alles ist ziemlich einfach zu verstehen, und das Spiel erklärt alle Mechaniken sehr gut.

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Ich hoffe, es ist klar, dass es mir schwerfällt, Screenshots für diese Rezension auszuwählen.

Ebenso verwendet das Spiel ein etwas einzigartiges System zur Verwaltung deines "Merch" (Items). Ein Energydrink stellt Gesundheit wieder her, sobald du es gefunden hast, und ein Signalhorn kann dem Gegner Schaden zufügen, was bisher nichts besonders Besonderes ist. Aber die Gegenstände selbst werden nicht basierend darauf verwendet, wie viele du trägst, was traditionell zum Beispiel bei Final Fantasy der Fall war. Stattdessen werden sie als feste Einträge registriert, die mit einer Datenbank von Einträgen verglichen werden könnten. Es liegt dann an dir, so oft wie möglich dein "Lager"-Level zu verwenden, was du möchtest, da es sich um eine globale Ressource handelt, die alle deine Gegenstände teilt und abdeckt. Jedes Mal, wenn ein Artikel verwendet wird, sinkt dein "Lager", wobei einige Artikel teurer sind als andere. Das kann sowohl für mehr Verwendungen aufgerüstet als auch unterwegs kostenlos aufgefüllt werden, indem man mit besiegten Postboten spricht.

Die Kämpfe sind klassisch rundenbasiert, aber das Spiel fügt der Formel seine eigene Note hinzu.

Es ist daher nicht nötig, 30 Wiederbelebungen und 60 Tränke im Laden zu kaufen, sondern stattdessen eine bessere Version desselben Gegenstands zu kaufen und hinzuzufügen. Ähnlich kannst du Gesundheit und Hype wiederherstellen, indem Link höchstwahrscheinlich einen "Feenbrunnen" genannt hätte, der hier als Becken mit singenden Fischen nachgebildet wird, was ein wiederkehrendes Thema im Spiel ist. Also, singender Fisch... Es ist so albern, aber gleichzeitig extrem lustig.

Deathbulge: Battle of the Bands ist ein Außenseiter, der genau den richtigen Nerv trifft, wenn man Rock-Themen, einen guten Lacher und rundenbasierte Kämpfe mit einer einzigartigen Note mag. Neben dem skurrilen Design, bei dem man nie weiß, was um die Ecke kommt, wird man jedes Mal ebenso angenehm überrascht, wenn man auch einen fantastischen Soundtrack mit schönen Rhythmen aus allen Genres und einem Boss-Thema trifft, das Anklänge vom klassischen Master of Puppets entlehnt. Dass ich von diesem Spiel vorher noch nie gehört hatte, ist ein Fehlschlag, denn es ist nicht nur sehr gut und durchdacht, sondern macht genauso viel Spaß zu spielen, noch bevor man es startet. Ich meine, hast du den Titel des Spiels und den Bandnamen des Trios gesehen?