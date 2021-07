Death Stranding trägt über 5 Millionen Briefe aus

Sony und Kojima Productions waren mit Erfolgsmeldungen zur Veröffentlichung von Death Stranding verdächtig ruhig. Verkaufszahlen wurden gar nicht erst an die große Glocke gehangen, was Sinn ergeben würde, wenn man die Sache unter den Teppich kehren möchte. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Sorgen der Fans unbegründet waren, denn Jay Boor, der Vertriebschef von Kojima Productions, bestätigte den Kollegen von Gamesindustry.biz im Interview, dass Death Stranding schon im März mehr als 5 Millionen Einheiten verkauft habe. Seine positiven Kommentare lassen es so klingen, als ob Kojima Productions über die Performance nicht sonderlich enttäuscht wäre. Wie viele Spieler wohl dazukommen, sobald Death Stranding Director's Cut im September veröffentlicht wird?