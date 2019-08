Death Stranding stellt Erzählen der Geschichte vor Gameplay

Wie viele offene Spiele scheint Death Stranding aus zwei Hälften zu bestehen: einem offenen Teil mit Erkundung und möglichst großer, spielerischer Freiheit, und einer relativ linearen Erzählung. Steht das Spiel mit diesem offensichtlichen Zwiespalt nicht genau vor dem gleichen Problem, auf das Hideo Kojima mit Metal Gear Solid V: The Phantom Pain stieß? Dort war die Story zu stark vom Rest des Spiels getrennt, um viele Fans nach den ausgiebigen Erkundungen wieder einzuspannen. Es scheint jedoch so, dass die japanische Entwicklerlegende aus dieser Erfahrung gelernt hat. In einem Interview mit den deutschen Kollegen von 4Players.de konnte er klarstellen, dass Death Stranding trotz offener Welt stärker auf die Erzählung eingehen werde.

"[...] Ich habe in Phantom Pain mit einer Art Experiment begonnen, [...] es startet linear. Und sobald sich die Welt öffnet, verblasst die Geschichte auf eine Art. Einige Hideo-Kojima-Fans waren nicht glücklich darüber, dass die Geschichte in den Hintergrund rückte. Aber das wurde ganz bewusst gemacht. Dieses Mal war die größte Herausforderung und das größte Hindernis: Es ist eine offene Welt, aber gleichzeitig möchten wir den Stellenwert der Story nicht zurückschrauben, damit Fans von Hideo-Kojima-Spielen nicht enttäuscht werden."

Death Stranding erscheint am 15. November auf der PS4.