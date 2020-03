Death Stranding: Sam Porter Bridges trägt im Juni auf dem PC Pakete aus

Letzte Woche berichteten wir über einen kleinen Teaser auf dem Twitter-Account von Akj Saito, dem Leiter der Kommunikationsabteilung von Kojima Productions. Der Mann deutete an, dass wir in Kürze mehr Informationen zu irgendetwas bekommen würden und wenige Tage später hat er sein Versprechen bereits gehalten. Dank dem Publisher 55 Games wissen wir nun ganz genau, was Saito uns sagen wollte: In einem neuen Trailer wurde das offizielle Erscheinungsdatum für die geplante PC-Version von Death Stranding enthüllt.

Das Debütspiel des Indie-Entwicklers wird am 2. Juni über Steam und im Epic Games Store auf dem PC landen und einige Überraschungen bekommen. Computerspieler dürfen sich über einen "Fotomodus, hohe Bildrate, Unterstützung für Ultrawide-Monitoren", sowie "Inhalte aus Valves Half-Life-Serie" freuen. Im Trailer sehen wir etwa, wie der Protagonist Sam eine Headcrab als Accessoire trägt. Auf der offiziellen Webseite können sich Spieler ein paar Goodies herunterladen und mehr Details zu etwaigen Vorbesteller-Inhalten erhalten.