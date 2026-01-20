Death Stranding, Ninja Gaiden, Resident Evil und Final Fantasy kommen zum Game Pass

HQ

Wie wir alle wissen, sind wir mittlerweile Mitte Januar vorbei, und Microsoft ist bereit, zu enthüllen, worauf sich Game Pass-Abonnenten in der zweiten Monatshälfte freuen können. Das sind großartige Nachrichten in einer Zeit, in der es kaum neue Veröffentlichungen gibt. Und wir bezweifeln stark, dass jemand von dem, was jetzt angeboten wird, enttäuscht sein wird, denn es ist ein echtes Genuss, wenn es um Qualität geht. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, aber jetzt im Game Pass Premium):



Resident Evil Village (Cloud, Xbox und PC) - Heute*



Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series S/X) – Heute*



Death Stranding Director's Cut (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 21. Januar



RoadCraft (PC) - 21. Januar



Ninja Gaiden: Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 21. Januar



The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series S/X) – 27. Januar



Anno: Mutationem (Cloud, PC und Xbox) - 28. Januar



Drop Duchy (Cloud, PC und Xbox) - 28. Januar



MySims: Cozy Bundle (PC) - 29. Januar*



Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 29. Januar



Indika (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 2. Februar*



Final Fantasy II (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 3. Februar



Wir könnten am Donnerstag dieser Woche auch weitere Titel erwarten, da Microsoft sein erstes Event des Jahres, Xbox Developer Direct, startet. In den vergangenen Jahren hat Microsoft sogenannte Shadow Drops (Spiele, die ohne Vorankündigung veröffentlicht wurden) im Zusammenhang damit angeboten, daher drücken wir diesmal die Daumen für mehr davon.

Leider gibt es auch einige Titel, die bald erscheinen. Diese werden am 31. Januar entfernt, aber du kannst bis dahin bis zu 20 % Rabatt mit deinem Abo bekommen, wenn du etwas behalten möchtest: