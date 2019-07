Death Stranding: Mystischer Heartman bekommt eigenen Trailer

Hideo Kojima ist dafür bekannt, besondere Personen in seinen Spielen zu haben und Death Stranding wird erwartungsgemäß keine Ausnahme von dieser Regel sein. Auf der Comic-Con 2019 in San Diego sprach er vor zwei Wochen auf einem Panel über die Figur des Charakters Heartman, gespielt vom Regisseur Nicolas Winding Refn. Sein eigentümlicher Name geht auf sein Herz zurück, das alle 21 Minuten aussetzt, woraufhin er wiederbelebt werden muss. Das passiert allerdings nicht sofort, da Heartman drei Minuten Zeit im Reich der Toten verbringen kann, bevor er wieder das Bewusstsein erlangt. Seinen mystischen Trailer könnt ihr euch jetzt auch bei uns ansehen, Death Stranding erscheint währenddessen am 8. November auf der PS4. Welche weiteren abgefahrenen Charaktere wir wohl noch im Spiel zu Gesicht bekommen werden?

