Death Stranding: Kojima Productions bestätigt Fotomodus auch für PS4

Obwohl einige Insider davon ausgehen, dass Death Stranding ein kommerzieller Flop sei, hat Kojima Productions mit ihrem Debütspiel definitiv ein interessantes Stück Kunst geschaffen. Unter den vielen Aspekten, die wir im letzten Spiel von Hideo Kojima sehr geschätzt haben, stechen vor allem die wunderschönen Landschaften immer wieder ins Auge. Leider hat das Spiel auf der Playstation 4 noch keinen Fotomodus erhalten, mit dem die Spieler ihre großartigen Aufnahmen festhalten können. Es gibt jedoch bereits Besserung an dieser Front:

Das Studio bestätigte heute Morgen via Twitter, dass der Fotomodus nicht nur in der anstehenden PC-Ausgabe von Death Stranding enthalten sein wird. Kojima Productions wird das Feature auch in der PS4-Fassung bereitstellen, bislang gibt es dafür aber noch keinen Starttermin. Einige Bilder hat uns der Erfinder aber bereits zur Verfügung gestellt. Am 2. Juni startet Sams Reise auf dem PC.