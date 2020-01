Death Stranding holte Band Low Roar "aus der Gosse"

Wenn man über Death Stranding spricht, dann geht es meistens um die merkwürdige Inszenierung, die verwirrende Welt oder um das einfältige Gameplay (wir begleiten einen Lieferanten durch Amerika und transportieren dabei Koffer auf seinem Rücken). Was in dieser Diskussion häufig vernachlässigt wird ist der starke musikalische Fokus des Spiels, denn während wir uns durch die Wildnis bewegen, begleiten einfühlsame Lieder unsere anstrengende Reise. Viele der enthaltenen Songs stammen von der isländischen Musikgruppe Low Roar, die dank Hideo Kojimas Spiel einen spürbaren Sprung auf der Beliebtheitsskala hingelegt haben.

Die Zusammenarbeit seit für die Musiker allerdings gar nicht so leicht gewesen, da Sony nicht einmal ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen wollte. In einem Interview mit VG247 sagte der Sänger Ryan Karazija, dass der Publisher die Verwendung des Songs "I'll Keep Coming" angefragt hätte, ohne mitzuteilen, wofür genau sie den eigentlich benutzen wollen:

"Sony hat uns mit einer undurchsichtigen E-Mail kontaktiert und uns einen bestimmten Geldbetrag für die Verwendung des Songs 'I'll Keep Coming' geboten. Sie waren nicht bereit uns mitzuteilen, wofür sie den Song verwenden würden. Wir waren allerdings in der Gosse, also haben wir es akzeptiert. Und es stellte sich heraus, dass es für Death Stranding war."