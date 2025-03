Death Stranding hat die 20-Millionen-Spieler-Marke überschritten

HQ

Einer der am meisten erwarteten Titel des Jahres ist Death Stranding 2: On the Beach, die direkte Fortsetzung des Debütfilms von Kojima Productions, dem Studio, das von... Nun, von Hideo Kojima. Nach dem überraschend langen Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde, haben wir nun eine grobere Vorstellung (bei Kojima kann man sich nie 100% sicher sein, was man sieht) der Geschichte, die einige Jahre in der Zukunft spielt.

Und wo wir gerade vom ursprünglichen Death Stranding sprechen, es scheint, dass die Nähe von DS2 viele Spieler für den ursprünglichen Teil interessiert hat, und jetzt hat Kojima Productions über Bluesky berichtet, dass Death Stranding die 20-Millionen-Spieler-Marke überschritten hat.

Nicht alle davon sind verkaufte Exemplare, da das Spiel bereits einige Male auf PS Plus verfügbar war und immer noch im PS Plus Extra- und Premium-Katalog enthalten ist. Trotzdem ist es eine beneidenswerte Zahl für jeden Titel heutzutage, und es ist auch eine Million mehr als der vorherige Meilenstein, der im November 2024 gezählt wurde.

Hast du Death Stranding gespielt und freust du dich auf die Fortsetzung?