Death Stranding Film ist auf dem Weg

HQ

Hideo Kojimas Spiele, insbesondere die Metal Gear Solid-Serie, waren schon immer sehr storyorientiert und filmisch, daher ist es verständlich, dass der berühmte Entwickler immer wieder nach einem Film gefragt wird. Diese Hoffnungen und Spekulationen wurden verrückt, als er bestätigte, dass Kojima Productions vor drei Jahren ins Filmgeschäft einsteigen würde , und jetzt können wir das erste Ergebnis davon haben.

Deadline hat die Ehre zu bestätigen, dass Kojima Productions sich mit Alex Lebovicis Hammerstone Studios (heutzutage vor allem für Barbarian bekannt) zusammengetan hat, um einen Film über Death Stranding zu machen. Nicht, dass es genau wie das Spiel sein wird, da ihre Quellen gehört haben, dass der Film neue Charaktere und Elemente einführen wird. Eine kluge Wahl, da viele sagen würden, dass Death Stranding im Grunde genommen ein Film ist, der bereits mit seinen langen Filmsequenzen und seinem immersiven Gameplay ausgestattet ist.

Die Tatsache, dass wir noch nicht wissen, wer Regie führen wird, bedeutet nicht unbedingt, dass wir lange auf weitere Informationen warten müssen. Deadline wird gesagt, dass die Partner bereits hart an dem Projekt arbeiten und dass es beschleunigt wird. Faszinierend, denn es ist zwei Jahre her, dass Oscar Isaac als Snake in Jordan Vogt-Roberts' Metal Gear Solid Film besetzt wurde... Wir werden sehen, wie nahe die Filmadaption des Originals dem kürzlich bestätigten Death Stranding 2 kommt.