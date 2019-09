Death Stranding erreicht Goldstatus, bereit für den Start im November

In wenigen Wochen ist das große Mysterium von Death Stranding gelüftet, dann kann man es im Laden kaufen und sich selbst einen Eindruck davon machen. Vielleicht ist das neue Game von Hideo Kojima am Ende der absolute Wahnsinn oder einfach gar nichts macht mehr noch einen Sinn - irgendwo dazwischen wird es sich schon einordnen lassen. Sony und Kojima Productions waren stets zuversichtlich, dass sie für den geplanten Start am 8. November bereit sein würden. Dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten konnte sich nun bewahrheiten.

Kojima hat auf seinem Twitter-Account bestätigt, dass Death Stranding den sogenannten Goldstatus erreicht hat. Die "fertige" Spielversion, die im November auf der ganzen Welt in den Läden stehen wird, wandert somit in den Druck. Die Entwicklung des Spiels ist damit Wesentlichen abgeschlossen und die Distributionsphase beginnt. Was Hideo Kojima und seine Bande in weniger als vier Jahren aus dem Boden gestampft haben, sehen wir uns am 8. November auf der Playstation 4 an. Was sind eure Erwartungen?