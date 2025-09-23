Death Stranding erhält die animierte Behandlung in First Look bei Mosquito

Jetzt, da Death Stranding 2: On the Beach erschienen ist, ist unklar, wann wir zu der beliebten Serie in einem interaktiven Videospielformat zurückkehren werden. Aber die Zukunft hat zumindest einen Haufen anderer Death Stranding Projekte in Arbeit.

Mit A24 befindet sich ein Live-Action-Film in der Entwicklung, der eine neue Geschichte in der Welt erzählen wird, aber darüber hinaus ist auch ein Animationsfilm in Produktion, der viel weiter fortgeschritten ist als das A24-Epos.

Dieser animierte Streifen ist als Death Stranding: Mosquito bekannt, zumindest im Moment, und es ist ein Streifen, der auch eine originelle Geschichte erzählen wird, etwas, das wir in Form eines Teaser-Trailers bekommen haben.

Dieses Projekt, das als Teil des Kojima Productions 10th Anniversary Livestreams geteilt wurde, wurde von Aaron Guzikowski geschrieben und von Hiroshi Miyamoto inszeniert, wobei die Animation von ABC Animation Studio übernommen wurde. Laut der offiziellen Handlung müsst ihr daraus machen, was ihr könnt, denn es scheint einen neuen Charakter einzuführen, der von Tar befallen ist und neben einem hundeähnlichen BT gegen einen menschlichen Träger kämpft. Warum, weiß nur Gott...

Schauen Sie sich den Trailer unten für den Animationsfilm an, der noch keinen Premierentermin hat.