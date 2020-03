Death Stranding deutet aufregende Neuigkeiten für die nächste Woche an

Anfang letzter Woche hat Kojima Productions beschlossen, ihre Pläne für die mittlerweile verschobene Game Developers Conference 2020 abzusagen, allerdings möchte der Entwickler von Death Stranding nicht darauf verzichten, aufregende Neuigkeiten zu präsentieren.

Aki Saito, der Kommunikationsleiter bei Kojima Productions, hat deshalb beschlossen, nach einer Weile unter dem Radar wieder aufzutauchen. Auf Twitter veröffentlichte er die folgende Nachricht begleitet von einem interessanten Bild: "Tut mir leid, dass ich so lange schweigen musste! Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt... Ich glaube, ich kann bald mehr darüber sagen, was wir tun werden..."

Die Definition des Wortes "bald" ist in der Spielebranche oft sehr vage, daher wäre das allein nicht besonders interessant für uns, hätte Saito-san nicht noch ein sehr interessantes Detail im Bild versteckt. Schaut euch die Notiz, auf seinem Schreibtisch ganz genau an, dort steht "Nächste Woche!". Ob wir ein Erscheinungsdatum für die PC-Version von Death Stranding erhalten? Oder bekommen wir doch Zusatzinhalte für das Spiel? Ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Projekt des Studios vielleicht?