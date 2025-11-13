Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding bekommt 2027 einen 2D-Spin-off-Anime

Death Stranding: Isolations ist der Arbeitstitel der kommenden Show.

HQ

Hideo Kojimas Welt von Death Stranding wird offiziell in einen Anime umgewandelt, da Death Stranding: Isolations (Arbeitstitel) enthüllt wurde. Die Serie ist ein 2D-Anime mit traditionellen, handgezeichneten Stilen und fungiert als Erzählung, die völlig vom Basisspiel getrennt ist.

Laut der offiziellen Website von Kojima Productions soll die Serie im Jahr 2027 auf Disney+ veröffentlicht werden und wird von Kojima selbst als ausführender Produzent produziert, wobei Takayuki Sano Regie führt. Die Details der Handlung sind unglaublich leicht, und wir wissen nur, dass wir "einem jungen Mann und einer jungen Frau folgen werden, die sich auf ein Abenteuer begeben".

Wenn man bedenkt, dass es möglicherweise noch zwei Jahre dauert, bis wir diesen Anime richtig sehen, werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr mehr darüber hören, aber im Moment haben wir das erste Poster für die Serie, das ihr euch unten ansehen könnt.

Death Stranding 2: On the Beach

Ähnliche Texte

0
Death Stranding 2: On the BeachScore

Death Stranding 2: On the Beach
KRITIK. Von Ketil Skotte

Die Fortsetzung von Hideo Kojima führt dich durch das gesamte emotionale Spektrum in einem der schönsten und skurrilsten AAA-Spiele der letzten Jahre.

0
Die 10 besten Spiele von Hideo Kojima

Die 10 besten Spiele von Hideo Kojima
ARTIKEL. Von Editorial Staff

Death Stranding 2 gilt als eines der besten Spiele des Jahres bisher, und die neue Version von Snake Eater ist auf dem Weg. Hier sind die unserer Meinung nach besten Werke von Kojima...



Lädt nächsten Inhalt