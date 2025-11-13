Death Stranding bekommt 2027 einen 2D-Spin-off-Anime

HQ

Hideo Kojimas Welt von Death Stranding wird offiziell in einen Anime umgewandelt, da Death Stranding: Isolations (Arbeitstitel) enthüllt wurde. Die Serie ist ein 2D-Anime mit traditionellen, handgezeichneten Stilen und fungiert als Erzählung, die völlig vom Basisspiel getrennt ist.

Laut der offiziellen Website von Kojima Productions soll die Serie im Jahr 2027 auf Disney+ veröffentlicht werden und wird von Kojima selbst als ausführender Produzent produziert, wobei Takayuki Sano Regie führt. Die Details der Handlung sind unglaublich leicht, und wir wissen nur, dass wir "einem jungen Mann und einer jungen Frau folgen werden, die sich auf ein Abenteuer begeben".

Wenn man bedenkt, dass es möglicherweise noch zwei Jahre dauert, bis wir diesen Anime richtig sehen, werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr mehr darüber hören, aber im Moment haben wir das erste Poster für die Serie, das ihr euch unten ansehen könnt.