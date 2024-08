Death Stranding 2 wird im September auf der Tokyo Game Show einen neuen Trailer bekommen

HQ

Einige von euch haben vielleicht bemerkt, dass Hideo Kojima und die anderen talentierten Entwickler bei Kojima Productions damit begonnen haben, Hinweise darauf zu geben, dass berühmte Leute wieder in Death Stranding 2: On the Beach sind. Das führte zu einigen Theorien, dass das Spiel auf der Gamescom einen neuen Trailer bekommen wird, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.

PlayStation enthüllt, dass Kojima Productions eine spezielle Death Stranding 2: On the Beach Präsentation auf der 2. 30 Uhr BST / 3.30 Uhr MESZ am 29. September. Die Show wird etwa eine Stunde dauern, also erwarten Sie mehr Filmmaterial aus dem Spiel, Informationen über berühmte Personen, die darin vorkommen, und vieles mehr.