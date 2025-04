Death Stranding 2 wird es den Spielern ermöglichen, Bosse zu besiegen, ohne Gewalt anzuwenden

HQ

Diejenigen unter euch, die lieber in die Welt eintauchen, als sich durch sie zu kämpfen, werden erfreut sein zu hören, dass Death Stranding 2 euch genau das ermöglicht. Es wurde enthüllt, dass eine der vielen Spieleinstellungen es dir ermöglicht, Bosse zu besiegen, ohne auf Gewalt zurückzugreifen.

Kojima erklärte, dass das Feature speziell für Spieler entwickelt wurde, die mit reflexbasiertem Gameplay zu kämpfen haben oder es einfach vorziehen, in die Welt und die Erzählung einzutauchen, anstatt in die ganze Action. Und ehrlich gesagt, es ist absolut nichts Falsches daran, Death Stranding 2 zugänglicher zu machen, indem man den Spielern die Möglichkeit gibt, das Spielerlebnis an ihren individuellen Spielstil anzupassen. Würden Sie nicht auch zustimmen?

Ist das ein Feature, das mehr Spiele einbauen sollten?