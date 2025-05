Death Stranding 2 soll bis zu 75 Stunden dauern, bis es abgeschlossen ist

HQ

Es sieht so aus, als ob uns eine epische Fahrt in Kojimas ambitionierter Fortsetzung bevorsteht. Den Informationen zufolge werden die Spieler Berichten zufolge etwa 50 bis 60 Stunden brauchen, um Death Stranding 2: On the Beach abzuschließen, wobei ein vollständiger Abschlusslauf bis zu 75 Stunden dauert.

Das ist ein bemerkenswerter Fortschritt gegenüber dem Original, das durchschnittlich etwa 40-50 Stunden dauerte. Kojima Productions geht bei der Fortsetzung eindeutig aufs Ganze und erweitert die postapokalyptische Welt, die wir alle im ersten Spiel lieben gelernt haben. On the Beach spielt an verschiedenen Orten wie Mexiko und Australien und erforscht weiterhin Themen der menschlichen Verbindung und des Überlebens in einer postapokalyptischen Welt. Mit seiner beachtlichen Länge und seiner angereicherten Erzählung.

Freust du dich schon auf Death Stranding 2?