Death Stranding 2: On the Beach Zusammenfassung - Was wir bisher wissen

HQ

Der kommende Nachfolger von Death Stranding, Death Stranding 2: On the Beach, verspricht ein dynamischeres und immersiveres Erlebnis als sein Vorgänger. Der Regisseur und Mastermind hinter dem gesamten Projekt, Hideo Kojima, hat erklärt, dass das Spiel "straffer, friedlicher, dynamischer, aufregender" ist, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Tempos und des Gameplay-Systems liegt. Die Handlung spielt elf Monate nach dem ersten Spiel, in dem wir wieder Sam Porter Bridges steuern, der jetzt mit seiner Tochter Lou in Mexiko lebt. Die Geschichte beginnt mit Sams friedlichem Leben, das durch die Rückkehr von Fragile unterbrochen wird, der ihn auf eine Mission schickt, um Mexiko und später Australien mit dem Chiral Network zu verbinden.

Jetzt, da das Spiel vier Schwierigkeitsstufen hat (Story, Casual, Normal und Brutal ), wurde das Tempo verbessert, so dass die Spieler, egal ob Veteranen, diejenigen, die das Original vor langer Zeit gespielt haben oder sogar diejenigen, die zum ersten Mal neu in seinem Universum sind, schnell in die Action eingetaucht sind. Die Welt selbst ist viel abwechslungsreicher, mit neuen Umgebungen wie Wüsten, Dschungeln und Städten, und es wird extremere Wetterbedingungen wie Sandstürme, Überschwemmungen und Lawinen geben, die sich auf das Gameplay auswirken, einschließlich der Frachttemperatur und des Gewichts.

Kämpfe spielen in DS2 eine größere Rolle, wobei Kojima auf den Wunsch der Fans nach mehr Action reagiert, die von seiner Metal Gear Solid -Ära inspiriert ist. Spieler können sich jetzt an intensiven Feuergefechten oder lautlosen Takedowns beteiligen, insbesondere in feindlichen Basen in Mexiko und Australien. Mit neuen menschlichen Feindtypen wie Banditen und Überlebenden haben die Spieler viele Anpassungsoptionen und Kampfstrategien.

Werbung:

DS2: One the Beach bietet einen erweiterten Fertigkeitsbaum mit Upgrades für Fertigkeiten wie Ausdauer, Tarnung und Kampfkraft sowie einer Vielzahl neuer Werkzeuge, wie z. B. ein mächtiges Paar Handschuhe zum Stanzen von Mecha, einen Otterhut und sogar einen Roboter-Truck-Arm, der automatisch greift. Darüber hinaus bieten Nebenmissionen jetzt bedeutende Belohnungen, wie z. B. spezielle Waffenskizzen, erzählerische Boni und Fertigkeitspunkte, die nützliche Upgrades für Sam freischalten.

In Bezug auf Konnektivität und Spieler-zu-Spieler-Interaktion hat Death Stranding 2 seine asynchronen Online-Funktionen erweitert, einschließlich neuer Strukturen wie Seilrutschen, Freiflächen und Rampen, die Sam in die Luft schleudern. Wir werden auch in der Lage sein, seinen Gepäckrucksack mit Zubehör wie zusätzlichen Munitionstaschen und Schilden zu individualisieren sowie Fahrzeuge mit Maschinengewehren oder automatischen Paketrückholsystemen zu modifizieren. Es gibt eine große Auswahl an Waffen, von Pistolen und Schrotflinten bis hin zum einzigartigen "Blutbumerang" und dem Bola Gun, und der Kampf gegen die BTs ist fesselnder, mit neuen Gegnertypen, die Sam physisch sehen können, was dem Gameplay mehr Tiefe verleiht. Musikliebhaber werden sich auch über einen Musikplayer freuen, mit dem sie eine benutzerdefinierte Wiedergabeliste abspielen können, während sie sich um die Welt bewegen.

Mit diesen aufregenden Neuzugängen verspricht das Spiel ein robustes und sich ständig weiterentwickelndes Erlebnis für langjährige Fans und Neueinsteiger gleichermaßen zu werden. Wir sind bereit, am 26. Juni zum Beach zurückzukehren.

Werbung: