Death Stranding 2: On the Beach wurde für PC bewertet

Obwohl es dazu keine offiziellen Informationen von Kojima Productions oder Sony Interactive Entertainment gibt, bestätigt das neueste Update von ESRB so gut wie sicher, dass Death Stranding 2: On the Beach nicht mehr so lange ein PS5-Exklusiv sein wird.

Auf der ESRB-Website ist eine neue Bewertung erschienen, die offenbart, dass die gefeierte Fortsetzung für die PC-Plattform bewertet wurde, was bedeutet, dass das Spiel zwar noch eine Weile als PS5-Konsolenexklusiv verfügbar sein wird, Fans auf dem PC aber früher als später an das Spiel gelangen können.

Das Wichtigste ist, dass bisher keine offiziellen Nachrichten bekannt wurden, aber es gibt Zufälle, die sich in dieser Hinsicht abzeichnen, da Einschaltquoten meist nur stattfinden, wenn ein Start oder eine Enthüllung relativ kurzfristig geplant ist. Ebenso sind The Game Awards etwa zwei Wochen entfernt, und Hideo Kojima und Geoff Keighley haben eine starke Beziehung, die häufig in Kojima Productions -Enthüllungen, Nachrichten und Auftritten in von Keighley erstellten Shows gipfelt.

Vielleicht präsentiert DS2: On the Beach in ein paar Wochen seine PC-Edition. Was denkst du?