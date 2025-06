Death Stranding 2: On the Beach war letzte Woche der physische Topseller in Großbritannien

HQ

Im Juni 2025 war klar, dass es zwei große Spiele gab, die es wert waren, im Auge behalten zu werden. Mario Kart World begann den Monat mit dem Nintendo Switch 2 und wurde vor kurzem von Death Stranding 2: On the Beach gefolgt. Es überrascht nicht, dass Mario Kart World seit seiner Ankunft ein Boxen-Gigant ist, zumindest in Großbritannien, der die physischen Verkaufscharts im ganzen Land anführt, aber er wurde eben von der Fortsetzung von Kojima Productions abgelöst.

Laut Christopher Dring von The Game Business führte Death Stranding 2 in der letzten Woche die physischen Charts an, aber es gab einen mächtig großen Haken. Die gesamten physischen Verkäufe waren nur ein Bruchteil dessen, was Death Stranding im Jahr 2019 erzielte, wobei die Verkaufszahlen der Boxen um satte 66 % zurückgingen. Zugegeben, dies ist auf zwei Hauptgründe zurückzuführen, zum einen auf den Niedergang physischer Medien und zum anderen auf die Tatsache, dass DS2 einen größeren Schwerpunkt auf digitale Verkäufe gelegt hat.

Was die anderen physischen Verkäufe betrifft, so schienen nach DS2 und MKW Switch und Switch 2 wieder König zu sein und trieben die Verkäufe in Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Hogwarts Legacy und Mario Kart 8 Deluxe an, die den Rest der Top 5 ausmachten.