Death Stranding 2: On the Beach, um World Tour zu starten

Ohne Frage ist eines der größten Spiele im Juni 2025 Death Stranding 2: On the Beach, der Nachfolger von Kojima Productions ' umstrittenem, aber letztendlich sehr erfolgreichem Abenteuer. Der Titel wird am 26. Juni auf PS5 erscheinen, und da das bevorsteht, hat der japanische Entwickler verraten, dass ein World Tour geplant ist, um seine Ankunft zu machen.

Die Tour führt das Spiel an 12 Orte rund um den Globus, wo es eine Reihe von Möglichkeiten gibt, darunter "besondere Gäste und Events an jedem Halt". Die genauen Daten und Städte der Wahl wurden bekannt gegeben, wobei die Tour am 8. Juni in Los Angeles beginnt, praktischerweise um den Zeitraum von Summer Game Fest herum.



8. Juni - Los Angeles



14. Juni - Sydney



26. Juni - Tokio



28. Juni - Paris



30. Juni - London



4. Juli - Seoul



6. Juli - Taipeh



9. Juli - Hongkong



12. Juli - Shanghai



August - Riad



Oktober - São Paulo



November - Lucca



Uns wird gesagt, dass wir mehr Informationen über jeden Stopp erwarten können, wenn er näher rückt, aber wenn besondere Gäste geplant sind, ist es vielleicht vernünftig anzunehmen, dass einige der mit Stars besetzten und globalen Besetzung auftauchen werden. Vielleicht sehen wir Norman Reedus oder Elle Fanning in Amerika, Léa Seydoux in Frankreich, Shioli Kutsuna in Japan, vielleicht sogar Ella Purnell in Großbritannien, da die Schauspielerin zuvor Treffen mit Kojima über irgendetwas hatte...

