Death Stranding 2: On the Beach, um das Game Premiere-Event als Teil des Summer Game Fest zu erhalten

HQ

Die Summer Game Fest Verfahren werden immer geschäftiger. Was am Freitag mit dem von Geoff Keighley moderierten Live-SGF-Showcase beginnt, wird sich zu einer Day of the Devs -Übertragung, einer Xbox Games Showcase und unzähligen anderen Veranstaltungen ausweiten. Eine weitere Neuerung bezieht sich auf eine der größten Markteinführungen im Juni, Death Stranding 2: On the Beach, da der Titel Kojima Productions ein spezielles Game Premiere-Event in Los Angeles erhalten wird.

Dieses Event, das im The Orpheum Theatre und als Teil der Death Stranding 2: On the Beach World Tour stattfindet, bringt besondere Gäste und Game Director Hideo Kojima zu einer Live-Demonstration des Spiels zusammen.

Es findet am 9. Juni um 3:00 Uhr BST / 4:00 Uhr MESZ statt, und ihr könnt es hier live verfolgen.

Die genauen Einzelheiten dessen, was uns erwartet, werden wie folgt umrissen: "Hideo Kojima wird zusammen mit Geoff Keighley den bevorstehenden Start des Spiels mit einer Podiumsdiskussion mit besonderen Gästen und einer exklusiven Live-Demonstration von Death Stranding 2: On the Beach feiern."